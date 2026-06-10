Áp dụng VAR toàn bộ các trận đấu ở vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa thông báo về công tác tổ chức vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026, diễn ra từ ngày 13 đến 16-6 trên sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2026 có sự góp mặt của 4 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại gồm: Trẻ Hà Nội, Huế, Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định. Vòng chung kết có những trận đấu mang tính quyết định nhằm xác định 3 suất thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.

Theo lịch thi đấu, hai cặp đấu sẽ diễn ra ngày 13-6, gồm: Trẻ Hà Nội gặp Trường Giang Gia Định lúc 16 giờ; Lâm Đồng đối đầu Huế lúc 19 giờ.

Hai đội giành chiến thắng sẽ chính thức giành quyền thăng hạng, hai đội thua cuộc sẽ tiếp tục tranh tài ở trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 16-6 để xác định suất thăng hạng còn lại.

Các trận đấu thuộc Vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 trên sân Quy Nhơn sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Ảnh: H.V

Điểm nhấn đáng chú ý tại vòng chung kết năm nay là việc Ban tổ chức quyết định áp dụng công nghệ Video Assistant Referee (VAR) ở cả 3 trận đấu. Việc tiếp tục sử dụng VAR được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng điều hành trận đấu, đảm bảo tính chính xác và công bằng ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Để các đội nắm rõ quy trình vận hành, ngày 12-6, Ban tổ chức sẽ tổ chức buổi phổ biến về công nghệ VAR và các giao thức liên quan với sự tham dự của ban huấn luyện, đội trưởng và đại diện cầu thủ của các đội bóng tham dự vòng chung kết.

Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng vào ngày 16-6, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng cho các đội giành thành tích cao Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia mùa giải 2026.

Việc tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2026 là hoạt động cụ thể hóa chủ trương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè, du khách.