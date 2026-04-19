Gia Lai giành thêm 5 suất vào vòng chung kết Giải billiards - snooker vô địch các CLB quốc gia năm 2026

Cụ thể, cơ thủ Nguyễn Tạ Thanh Tâm giành vé vào vòng chung kết nội dung carom 1 băng; các cơ thủ Thới Hoàng Huân và Đinh Nam Khánh giành quyền vào chung kết nội dung carom 3 băng; riêng cơ thủ Trần Phi Hùng xuất sắc góp mặt ở cả 2 nội dung carom 1 băng và carom 3 băng.
Tính cả các cơ thủ đã giành quyền trụ hạng từ trước, đoàn billiards Gia Lai có tổng cộng 13 suất dự vòng chung kết (6 suất nội dung carom 1 băng và 7 suất nội dung carom 3 băng). Trong đó, cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa và Trần Phi Hùng sẽ thi đấu ở cả 2 nội dung.
Vòng 1 Giải billiards - snooker vô địch các CLB quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 18-4 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP. Hồ Chí Minh), thu hút hơn 1.000 cơ thủ tham gia tranh tài ở 2 nội dung carom 1 băng và carom 3 băng. Đoàn Gia Lai có 57 cơ thủ góp mặt tại giải đấu này.
Vòng chung kết Giải billiards - snooker vô địch các CLB quốc gia năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 6-2026.