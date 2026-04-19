Gia Lai giành thêm 5 suất vào vòng chung kết Giải billiards - snooker vô địch các CLB quốc gia năm 2026

(GLO)- Sau 9 ngày tranh tài, vòng 1 Giải billiards - snooker vô địch các câu lạc bộ (CLB) quốc gia năm 2026 đã khép lại vào chiều 18-4. Kết thúc vòng đấu này, Gia Lai có thêm 5 suất giành quyền tham dự vòng chung kết.

Cụ thể, cơ thủ Nguyễn Tạ Thanh Tâm giành vé vào vòng chung kết nội dung carom 1 băng; các cơ thủ Thới Hoàng Huân và Đinh Nam Khánh giành quyền vào chung kết nội dung carom 3 băng; riêng cơ thủ Trần Phi Hùng xuất sắc góp mặt ở cả 2 nội dung carom 1 băng và carom 3 băng.

Cơ thủ Thới Hoàng Huân (Gia Lai) xuất sắc giành quyền vào chung kết nội dung carom 3 băng Giải billiards - snooker vô địch các CLB quốc gia năm 2026. Ảnh: BTC

Tính cả các cơ thủ đã giành quyền trụ hạng từ trước, đoàn billiards Gia Lai có tổng cộng 13 suất dự vòng chung kết (6 suất nội dung carom 1 băng và 7 suất nội dung carom 3 băng). Trong đó, cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa và Trần Phi Hùng sẽ thi đấu ở cả 2 nội dung.

Vòng 1 Giải billiards - snooker vô địch các CLB quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 18-4 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP. Hồ Chí Minh), thu hút hơn 1.000 cơ thủ tham gia tranh tài ở 2 nội dung carom 1 băng và carom 3 băng. Đoàn Gia Lai có 57 cơ thủ góp mặt tại giải đấu này.

Vòng chung kết Giải billiards - snooker vô địch các CLB quốc gia năm 2026 dự kiến sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 6-2026.