Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

Phong trào sôi động, mở ra nhiều cơ hội phát triển

Theo ông Dương Minh Quang - Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, môn cờ đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển mạnh trong giai đoạn hiện nay. Đây là môn thể thao trí tuệ mang tính đại chúng cao, phù hợp với nhiều lứa tuổi và có khả năng kết nối cộng đồng cao.

Điều đáng ghi nhận, trước đây, dù chưa có nhiều điều kiện đầu tư bài bản, phong trào tập luyện môn cờ tại Gia Lai vẫn được duy trì và phát triển nhờ sự tâm huyết của các cá nhân, câu lạc bộ (CLB) và những người yêu cờ ở cơ sở.

Các sân chơi vẫn đều đặn được tổ chức, góp phần giữ “lửa” phong trào suốt nhiều năm qua. Nhiều đơn vị không chỉ dừng ở hoạt động giao lưu mà đã mạnh dạn tham dự các giải đấu cấp quốc gia và đạt thành tích đáng khích lệ.

CLB Diệp Sương thường xuyên tổ chức giải đấu giao lưu, tạo sân chơi cho người yêu cờ trên địa bàn xã Phù Cát. Ảnh: H.V

Điển hình như CLB Diệp Sương (xã Phù Cát) do anh Trần Trọng Thủy làm chủ nhiệm. Hoạt động từ năm 2018 đến nay, CLB Diệp Sương dần trở thành địa chỉ quen thuộc của giới kỳ thủ cả nước khi thu hút nhiều kỳ thủ mạnh từ Hà Nội, Thanh Hóa hay TP. Hồ Chí Minh đến giao lưu. Thông qua các giải đấu do chính CLB tổ chức, đơn vị chủ động tuyển chọn lực lượng xuất sắc tham dự giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc hằng năm, khẳng định dấu ấn chuyên môn trong làng cờ cả nước.

Bên cạnh đó, các CLB Cờ An Khê (phường An Khê), CLB Cờ vua Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) hay CLB Tchess (phường Quy Nhơn Nam)… thường xuyên tổ chức các giải đấu, hoạt động giao lưu nhằm tạo thêm sân chơi cho các kỳ thủ trẻ, góp phần duy trì nhịp phát triển của phong trào.

Ông Hồ Văn Thành - Chủ nhiệm CLB Cờ An Khê (phường An Khê) - chia sẻ: “Với nền tảng phong trào sẵn có, tôi mong muốn Liên đoàn tổ chức thêm nhiều hoạt động, giải đấu để các CLB trong tỉnh có điều kiện kết nối, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng chuyên môn; qua đó góp phần đưa phong trào cờ tỉnh Gia Lai phát triển mạnh hơn”.

Phong trào có mạnh thì đội tuyển mới mạnh

Từ thực tiễn cho thấy, với bất kỳ môn thể thao nào, để phát triển mạnh mẽ và có chiều sâu, việc xây dựng vững chắc nền tảng phong trào là điều kiện tiên quyết. Với môn cờ cũng vậy, muốn có lực lượng đủ sức cạnh tranh ở đấu trường quốc gia, trước hết phải có hệ thống đào tạo và phong trào quần chúng vững mạnh.

Nhìn lại các giải trẻ cấp quốc gia thời gian qua, lực lượng vận động viên của Gia Lai chưa đủ chiều sâu để cạnh tranh huy chương với những đơn vị mạnh như TP. Hồ Chí Minh hay Quân đội. Sự thiếu hụt lực lượng cho thấy phong trào đào tạo trẻ vẫn còn nhiều hạn chế và cần được nhìn nhận lại một cách bài bản hơn.

Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai đang hướng đến vai trò "đầu tàu" trong việc kết nối các CLB thành một hệ thống thống nhất, qua đó tạo sự gắn kết về chuyên môn, phát triển phong trào tỉnh nhà. Ảnh: H.V

Ông Diệp Chấn Vương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai - cho biết: “Thời gian tới, Liên đoàn sẽ tập trung mở rộng mạng lưới CLB, hướng tới mục tiêu mỗi khu vực trong tỉnh đều có ít nhất một CLB hoạt động ổn định. Cùng với đó, công tác đào tạo lực lượng huấn luyện viên, trọng tài cũng sẽ được tổ chức nhằm chuẩn hóa chuyên môn theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Cờ Việt Nam”.

Cùng với việc củng cố hệ thống tổ chức, Liên đoàn xác định phát triển cờ trong học đường là giải pháp mang tính chiến lược. Theo đó, Liên đoàn sẽ tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục để phát triển môn cờ theo hướng chuyên nghiệp, thông qua việc tổ chức các giải đấu thường niên, có sự ghi nhận xứng đáng đối với thành tích và đóng góp của lực lượng phong trào. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những tài năng cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà.

Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai kỳ vọng các CLB sẽ cùng đồng hành, chung tay thúc đẩy phong trào cờ tỉnh nhà ngày càng phát triển. Ảnh: H.V

Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai Dương Minh Quang cho biết: “Nhiệm vụ trước mắt là tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng hội viên trực thuộc Liên đoàn. Chúng tôi mong muốn các CLB đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cùng đồng hành để xây dựng phong trào cờ tỉnh nhà phát triển mạnh, đóng góp vận động viên xuất sắc ở đấu trường quốc gia và quốc tế.

Không chỉ vậy, môn cờ còn được kỳ vọng trở thành một phần trong quá trình quảng bá văn hóa, du lịch địa phương thông qua lồng ghép việc tổ chức các giải đấu, hoạt động giao lưu với giới thiệu hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Gia Lai đến bạn bè, du khách”.

