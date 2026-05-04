Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

80 vận động viên tranh tài Giải Cờ vua CLB Hoàng Anh mở rộng lần thứ 4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CHU HẰNG CHU HẰNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3-5, tại Khách sạn Tre Xanh (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh đã tổ chức giải cờ vua câu lạc bộ mở rộng lần thứ 4 năm 2026.

Giải đấu thu hút 80 vận động viên (VĐV) tham gia thuộc các trường tiểu học, THCS, CLB trong và ngoài tỉnh.

dsc04541.jpg
Các vận động viên tập trung thi đấu. Ảnh: Chu Hằng

Các VĐV được chia theo các nhóm tuổi U7, U9, U11 và nhóm Open. Giải đấu được tổ chức theo thể thức cờ nhanh 20 phút gồm các hạng mục cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội.

dsc04583.jpg
Các vận động viên tranh tài Giải cờ vua CLB Hoàng Anh mở rộng lần thứ 4. Ảnh: Chu Hằng

Mỗi VĐV thi đấu 7 ván, thời gian 20 phút mỗi ván, áp dụng luật thi đấu cờ vua hiện hành.

dsc04608.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các VĐV có thành tích trong giải đấu. Ảnh: Chu Hằng

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba và 1 giải khuyến khích. Thông qua giải đấu, các VĐV có dịp cọ xát, nâng cao trình độ, góp phần phát triển phong trào thể thao tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

null