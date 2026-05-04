80 vận động viên tranh tài Giải Cờ vua CLB Hoàng Anh mở rộng lần thứ 4

Giải đấu thu hút 80 vận động viên (VĐV) tham gia thuộc các trường tiểu học, THCS, CLB trong và ngoài tỉnh.
Các VĐV được chia theo các nhóm tuổi U7, U9, U11 và nhóm Open. Giải đấu được tổ chức theo thể thức cờ nhanh 20 phút gồm các hạng mục cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội.
Mỗi VĐV thi đấu 7 ván, thời gian 20 phút mỗi ván, áp dụng luật thi đấu cờ vua hiện hành.
Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba và 1 giải khuyến khích. Thông qua giải đấu, các VĐV có dịp cọ xát, nâng cao trình độ, góp phần phát triển phong trào thể thao tại địa phương.