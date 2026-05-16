Nữ võ sĩ trẻ khát vọng chinh phục đỉnh cao

Vừa trở về từ Giải Kickboxing World Cup Thái Lan năm 2026 diễn ra trong tháng 4 với 1 HCV nội dung point fighting và 1 HCĐ nội dung kick light cùng hạng cân 50 kg nữ, Hiền nhanh chóng quay lại guồng tập luyện với cường độ cao cùng đội tuyển karate.

Vận động viên Võ Khánh Hiền (bên phải) tích cực tập luyện cùng đồng đội tại đội tuyển karate tỉnh. Ảnh: R’Ô HOK

“Giải Kickboxing World Cup Thái Lan 2026 là lần đầu tiên em thi đấu quốc tế và thử sức ở môn kickboxing. Ở trận chung kết nội dung point fighting, em gặp VĐV chủ nhà Thái Lan, người có lợi thế về chiều cao. Ban đầu em hơi hồi hộp, nhưng khi vào trận thì tự tin hơn và cố gắng thi đấu hết mình” - Hiền chia sẻ.

Theo anh Bùi Công Tuấn - HLV đội tuyển karate Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku: Nội dung point fighting trong kickboxing có nhiều điểm tương đồng trong thi đấu với karate. Do đó, ban huấn luyện quyết định đưa các VĐV karate tham gia thi đấu cùng đội tuyển kickboxing.

Qua quá trình tập luyện và thi đấu, lãnh đạo trung tâm và ban huấn luyện đánh giá, tin tưởng Hiền hoàn toàn có khả năng cạnh tranh huy chương. Hiền cũng đã phát huy rất tốt nền tảng karate để ghi điểm và giành chiến thắng.

“Hiền là VĐV trẻ của đội tuyển karate, sở hữu tố chất tốt, tốc độ cao và cá tính thi đấu rõ nét. Em tiếp thu nhanh, tập luyện nghiêm túc, có đam mê và luôn thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai” - anh Tuấn nhấn mạnh.

Sinh ra trong gia đình làm nông ở thôn Păng Gol - Phù Tiên (xã Ia Grai), cơ duyên đến với đội tuyển karate của Hiền khá tình cờ. Năm lớp 4, em tập luyện tại CLB karate Hasuka (xã Ia Hrung) để rèn luyện sức khỏe. Sau đó, được ban huấn luyện đội tuyển karate Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku tuyển chọn năm 2023.

“Ban đầu, CLB karate Hasuka giới thiệu cho đội tuyển một VĐV khác. Tuy nhiên, do hoàn cảnh cá nhân, võ sinh này không thể tiếp tục theo đuổi, vì vậy Võ Khánh Hiền đã được lựa chọn thay thế. Từ đó, Hiền bước vào môi trường tập luyện chuyên nghiệp và khẳng định tài năng của mình” - HLV Tuấn nhớ lại.

Hiền đã tham gia nhiều giải đấu và đạt thành tích nổi bật. Riêng năm 2025, em thi đấu 3 giải karate khu vực miền Trung - Tây Nguyên, quốc gia và xuất sắc giành 5 huy chương. “Em sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu để giành thành tích cao cho đội tuyển tỉnh, xa hơn là được tuyển chọn vào đội tuyển karate quốc gia” - Hiền bày tỏ.