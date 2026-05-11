Mưa bàn thắng trong ngày mở màn Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026

(GLO)- Sáng 11-5, tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng), Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 chính thức khai màn với những trận cầu kịch tính.

Khai màn Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 là cuộc đối đầu giữa U14 Sông Lam Nghệ An (SLNA) và U14 Malaysia.

Đội bóng xứ Nghệ vẫn luôn là trung tâm đào tạo trẻ rất mạnh tại Việt Nam, trong khi các cầu thủ trẻ Malaysia cũng rất được trông chờ.

Màn đối đầu giữa U14 SLNA và U14 Malaysia diễn ra kịch tính với 6 bàn thắng được ghi. Ảnh: Văn Ngọc

Cả 2 đã cống hiến cho khán giả những pha bóng tranh chấp quyết liệt với nhiều bàn thắng được ghi. Đội trưởng Uthmani của Malaysia là người sớm mở điểm ngay từ phút thứ 5, đưa họ vươn lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, SLNA cũng có liên tiếp 2 bàn thắng trong vòng 10 phút để đưa thế trận đảo ngược khi dẫn trước 2-1.

Cơn mưa bàn thắng đã đến trong ngày khai màn. Ảnh: Văn Ngọc

Bước sang hiệp 2, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ liên tiếp mắc sai lầm với những tình huống lập bập trong vòng cấm. Uthmani và Muhamad là những người chớp thời cơ rất nhanh để giúp U14 Malaysia dẫn ngược 3-2.

Những tưởng chiến thắng đầu tiên đã nằm gọn trong tay của người Malaysia thì ở những giây bù giờ cuối cùng, Huy Hoàng bật cao đánh đầu dũng mãnh ấn định tỷ số 3-3.

U14 PVF và U14 Shenzen đã cầm hòa nhau với tỷ số 2-2. Ảnh: Văn Ngọc

Ở trận đấu cùng giờ cũng tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, khán giả tiếp tục được theo dõi màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính giữa U14 PVF và U14 Shenzen.

Các cầu thủ đến từ Trung Quốc thể hiện nền tảng kỹ thuật cùng thể hình tốt. Tuy nhiên, họ lại gặp khó trước lối đá áp sát với tốc độ cao của đối phương. Bởi vậy, ngay từ những phút đầu tiên, hàng thủ của Shenzen đã mắc sai lầm để Trung Hải đệm bóng vào khung thành trống mở tỷ số 1-0.

Nhưng U14 Shenzen cũng không mất quá nhiều thời gian để cụ thể hóa nỗ lực tấn công của mình. Tiền đạo Xiong Zhiming đã điền tên lên bảng tỷ số với cú dứt điểm quyết đoán san bằng cách biệt 1-1.

Trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Mạnh Duy đã kịp thời đưa PVF vươn lên dẫn trước với cú đánh đầu tương đối dễ dàng. Tuy vậy, trước sức ép của đội bóng trẻ Trung Quốc, PVF đã không thể đứng vững khi phải nhận bàn thua từ pha sút xa của Liao Yuchen ở cuối hiệp 2, chấp nhận tỷ số hòa 2-2 chung cuộc.

Bầu Đức đến sân theo dõi các cầu thủ trẻ tranh tài. Ảnh: Văn Ngọc

2 trận đấu với 10 bàn thắng được ví như một bữa tiệc thịnh soạn cho khán giả theo dõi ngày hội của bóng đá trẻ.

Chiều 11-5, lễ khai mạc của Festival chính thức diễn ra trên sân Pleiku, cùng màn ra quân của U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai và U14 Jubilo Iwata.