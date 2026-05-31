Paris Saint-Germain đăng quang Champions League sau trận cầu nghẹt thở

(GLO)- Tuy bị Arsenal dẫn bàn từ rất sớm nhưng Paris Saint-Germain (PSG) đã bảo vệ thành công ngôi vương ở Champions League. Pháo thủ chỉ có thể tự trách mình khi không đủ bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

PSG bước vào trận chung kết Champions League với tư cách đương kim vô địch. Với tương quan lực lượng đôi bên và hành trình để đến với trận đấu cuối cùng, đội bóng đến từ kinh đô ánh sáng Paris rõ ràng được đánh giá cao hơn.

Arsenal đã chơi pressing đầy chủ động ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu. Ảnh: UEFA

Tuy nhiên, Arsenal đang có được sự thăng hoa về tinh thần với chiếc cúp Premier League sau 22 năm chờ đợi. Trong một trận cầu mang tính chất sống còn, Pháo thủ cũng sẵn sàng để khẳng định bản lĩnh của nhà vô địch nước Anh.

Và đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Mikel Arteta đã thể hiện điều đó bằng việc nhập cuộc sòng phẳng với đại diện đến từ nước Pháp. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, những cái bóng áo đỏ trắng đã lập tức dồn sang phần sân đối phương.

Trước trận đấu, giới chuyên môn nhận định Arsenal sẽ chơi phòng ngự chặt chẽ trước đội bóng có hàng công cực mạnh như PSG. Thế nên cách chơi đầy mạnh dạn của đội bóng thành London khiến hầu hết phải bất ngờ. Trong đó có lẽ có cả hàng thủ của PSG.

Kai Havertz đã mở tỷ số từ khá sớm cho Arsenal. Ảnh: UEFA

Ngay ở phút thứ 6, đội trưởng Marquinhos có phần lóng ngóng trong pha phá bóng để Kai Havertz đối mặt với thủ thành Safonov. Từ một góc rất hẹp, tiền đạo người Đức đã sút tung nóc lưới đối phương mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng có đóng góp đôi chút của vị thần may mắn, song cũng là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của Arsenal. Sự chủ động pressing của Kai Havertz cùng các đồng đội là tác nhân cho pha xử lý thiếu an toàn của trung vệ người Brazil.

Dẫn bàn từ khá sớm, Arsenal có thể thiết lập lối chơi sở trường. Cách biệt có thể mong manh, song với thầy trò HLV Mikel Arteta đó là một kịch bản rất quen thuộc trên hành trình đăng quang ở Premier League hay có mặt ở Puskas Arena mùa này.

Hàng thủ của Arsenal đã khóa chặt các mũi công bên phía PSG. Ảnh: UEFA

Đội bóng xứ sở sương mù chủ động nhường khu vực trung tuyến cho đối thủ. Bởi vậy, tính riêng hiệp 1, PSG đã cầm bóng lên đến 78%. Tuy nhiên, dù kiểm soát bóng vượt trội, các học trò của HLV Luis Enrique hầu như không thể tạo ra uy hiếp lớn lên khung thành của David Raya.

Trong cả 45 phút đầu trận, đội bóng đến từ thủ đô nước Pháp chỉ có thể tung ra 1 cú sút trúng đích về phía đối phương. Hàng phòng ngự với số đông được bố trí chặt chẽ của Arsenal hầu như đã khóa chặt các ngôi sao trên hàng công của PSG.

Cả Dembele, Doue hay Kvaratskhelia đều không chứng tỏ được khả năng xử lý bóng kỹ thuật của mình khi luôn phải đối mặt với 2-3 hậu vệ đối phương. Hành lang 2 cánh của PSG với những Hakimi hay Mendes cũng chưa thể đóng góp nhiều cho mặt trận tấn công của đội nhà, khiến họ rơi vào cảnh bế tắc.

Sau giờ nghỉ, HLV Luis Enrique yêu cầu các học trò của mình đẩy nhanh tốc độ trong các tình huống tấn công để tìm kẽ hở nơi hàng thủ đối phương. Đội bóng nước Pháp hiểu rằng họ không có quá nhiều thời gian trước khi mọi thứ đi khỏi tầm kiểm soát.

Dembele đã gỡ hòa cho PSG từ chấm đá phạt 11 m. Ảnh: UEFA

Và trong một pha tấn công đập nhả 1 chạm bên cánh phải ở phút 61, PSG đã khiến hàng thủ của Arsenal mắc sai lầm. Mosquera đã phạm lỗi với Kvaratskhelia trong vòng cấm và trọng tài người Đức đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Ở cự ly 11 m, Quả bóng vàng thế giới Dembele đã đánh lừa David Raya để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Trước diễn biến mới của trận đấu, HLV Mikel Arteta lập tức có những sự thay đổi về nhân sự. Cả Mosquera và Odegaard đã được rút khỏi sân để thay vào Timber và Gyokeres.

Cùng với đó, Arsenal không thể chơi co cụm phòng ngự mà bắt đầu mạnh dạn tổ chức tấn công. Tuy nhiên, đó cũng là khi Pháo thủ phải đối mặt với những pha phản công sở trường của PSG. Phút 77, người hâm mộ Arsenal có phen thót tim khi bóng dội cột dọc sau cú sút của Kvaratskhelia.

Arsenal liên tục phải đối mặt với những tình huống phản công nhanh của đối phương. Ảnh: UEFA

Những phút cuối trận, PSG vẫn là những người tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Tuy nhiên, Vitinha hay Barcola đều đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Hòa 1-1 sau 90 phút, cả 2 đội buộc phải bước vào hiệp phụ. PSG đã chịu tổn thất khi cả 2 cầu thủ đóng góp vào bàn thắng của họ là Kvaratskhelia và Dembele đều phải rời sân vì chấn thương. Trong khi đó, HLV Mikel Arteta cũng thay đến 6 cầu thủ với hàng công hoàn toàn được thay mới.

PSG đã bản lĩnh hơn trên chấm penalty. Ảnh: UEFA

Trong 30 phút của 2 hiệp phụ, cả 2 đội đều chơi tương đối thận trọng khi không ai muốn mạo hiểm trong thời khắc quyết định. PSG vẫn kiểm soát bóng tốt hơn, song khi không còn các nhân tố đột biến trên hàng công, họ cũng không thể tạo ra sự khác biệt.

Ở loạt sút luân lưu, thủ thành David Raya đã tỏa sáng, cản phá thành công cú sút của Mendes. Tuy nhiên, Eze và Gabriel đã sút bóng ra ngoài khiến đội bóng xứ sở sương mù nhận thất bại 3-4.

PSG đánh bại Arsenal để bảo vệ ngôi vương ở Champions League. Ảnh: UEFA

Dù phải trải qua rất nhiều khó khăn trước Arsenal, PSG vẫn có thể bảo vệ ngai vàng Champions League, tiếp tục khẳng định bản lĩnh ở đấu trường châu Âu.