Cảnh sát hình sự Gia Lai bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã giữ 1 đối tượng trong nhóm cướp tiệm vàng tại TP. Hồ Chí Minh khi đang lẩn trốn ở phường Diên Hồng.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26-5, 1 nhóm đối tượng nam giới đã xông vào tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 (phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh) cướp 23 sợi dây chuyền vàng trị giá gần 800 triệu đồng.

Đối tượng Lâm (thứ 2 từ phải qua) đã bị Công an Gia Lai bắt giữ khi lẩn trốn ở phường Diên Hồng. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

Sau khi gây án, nhóm trộm đã tỏa đi trốn theo nhiều hướng khác nhau. Trong đó, Công an tỉnh Gia Lai nhận được nguồn tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh về việc 1 đối tượng trong nhóm này là Lê Sơn Vân Lâm (SN 1999, trú tại xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) đang trốn theo hướng về Gia Lai.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an TP. Hồ Chí Minh để nắm bắt thông tin và tổ chức lực lượng vây bắt.

Công an đã thu giữ nhiều sợi dây chuyền vàng là tang vật của vụ án. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

Đến khoảng 16 giờ ngày 28-5, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lê Sơn Vân Lâm khi đối tượng vừa xuống xe tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng). Tại đây, lực lượng Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan cũng như dây chuyền vàng mà đối tượng cùng đồng bọn cướp được.

Đến nay, Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng trong nhóm này, thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng, 4 xe máy, 7 điện thoại di động…

Các đối tượng xông vào tiệm vàng cướp 23 sợi dây chuyền. Clip: CTV

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận do thiếu nợ, cần tiền tiêu xài nên đã liên lạc tìm nhau trên các hội nhóm của mạng xã hội rồi bàn kế hoạch đi cướp tiệm vàng.