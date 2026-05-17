Bắt đối tượng cướp giật dây chuyền vàng ở xã Tuy Phước

(GLO)- Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt giữ đối tượng cướp giật dây chuyền vàng ở xã Tuy Phước.

Bước đầu xác định, trưa 10-5, đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc (SN 2001, trú tại phường Thống Nhất) đã cướp giật chiếc dây chuyền vàng của một phụ nữ tại xã Tuy Phước.

Đối tượng Chúc đã bị bắt sau khi cướp giật dây chuyền vàng ở xã Tuy Phước. Ảnh: Sỹ Đức

Nhận được tin báo, Công an xã Tuy Phước phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) khẩn trương xác minh truy vết đối tượng gây án. Qua các chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xác định Chúc là đối tượng nghi vấn.

Lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện Chúc đã mang sợi dây chuyền cướp giật được đến tiệm vàng thuộc phường Quy Nhơn bán lấy 18 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 15-5, lực lượng Công an xác định Chúc đang trên xe khách loại 16 chỗ ngồi của nhà xe P.T. chạy tuyến Pleiku - Buôn Ma Thuột đi trên quốc lộ 14 nên đã báo tin với Trạm Cảnh sát giao thông Krông Púk (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) đề nghị phối hợp.

Khoảng 14 giờ 25 phút cùng ngày, khi chiếc xe di chuyển đến địa phận xã Cuôr Đăng, lực lượng Công an đã đón lõng và bắt giữ Chúc. Hiện đối tượng đã được di lý về Gia Lai để phục vụ công tác điều tra.