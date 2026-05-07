Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Giữ yên địa bàn từ cơ sở

Mới đây, trong quá trình tuần tra, tổ công tác Công an xã Ia Pa phát hiện 3 thiếu niên dừng xe bên đường để sửa chữa có dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra, cả 2 phương tiện đều đã được độ pô. Tổ công tác đã vận động các em tự tháo bỏ, giao nộp các bộ phận độ chế; đồng thời cho ký cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT.

Cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền và vận động các chủ cơ sở sửa chữa xe mô tô không tự ý thay đổi kết cấu phương tiện. Ảnh: K.A

Theo trung tá Phạm Quang Long - Trưởng Công an xã Ia Pa: Trước đây tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập nẹt pô, lạng lách, độ chế xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn diễn biến phức tạp, gây mất ANTT.

Tuy nhiên, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã đã đẩy mạnh tuần tra ban đêm trên các tuyến đường liên thôn, đồng thời rà soát, lập danh sách các trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm để gọi hỏi, răn đe, giáo dục cá biệt. Nhờ đó, tình hình từng bước được kiểm soát, các hành vi vi phạm giảm rõ rệt.

Cụ thể, Công an xã đã mời hơn 200 trường hợp lên làm việc, nhắc nhở; thu giữ hơn 70 pô độ chế và phối hợp xử lý hơn 21 trường hợp vi phạm liên quan đến độ chế phương tiện, vi phạm nồng độ cồn.

“Ngoài xử lý vi phạm, chúng tôi còn mời phụ huynh, người thân của các trường hợp vi phạm lên làm việc để phối hợp quản lý, giáo dục; đồng thời yêu cầu các cơ sở sửa chữa xe ký cam kết không độ chế phương tiện, không tiếp tay cho vi phạm” - Trung tá Phạm Quang Long cho biết.

Trong khi đó, tại xã Đak Đoa, Công an xã tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa, lấy tuyên truyền, giáo dục làm trọng tâm. Các khu vực, tuyến đường giáp ranh với “cánh đồng điện gió” Ia Pết và các tuyến liên xã - nơi trước đây thanh, thiếu niên thường tụ tập, nẹt pô đều được đưa vào diện theo dõi, bố trí tuần tra phù hợp để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, không để phát sinh điểm phức tạp.

Trung tá Huỳnh Minh Cảnh - Phó Trưởng Công an xã Đak Đoa - cho hay: “Chúng tôi xác định phòng ngừa là chính, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục cá biệt gắn với quản lý đối tượng. Cùng với đó, đơn vị tham mưu triển khai mô hình “Cổng trường ATGT gắn với phòng, chống tội phạm” tại 17/17 trường học trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, thanh, thiếu niên”.

Còn trên các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành, Tây Sơn (phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam), Phòng CSGT (Công an tỉnh) tăng cường tuần tra theo khung giờ từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau, kết hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nẹt pô, chạy xe tốc độ cao.

Trung tá Đào Văn Đông - Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho biết: “Đơn vị duy trì tuần tra theo khung giờ trọng điểm, kết hợp linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt địa bàn, kịp thời ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu, không để hình thành các nhóm tụ tập gây mất trật tự về đêm. Đến nay, tình hình đã có chuyển biến tích cực”.

Ngăn vi phạm từ gốc, từ sớm

Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã chỉ đạo các đội, trạm tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời mở nhiều đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất trật tự về đêm.

Cùng với đó, công tác phòng ngừa cũng được triển khai đồng bộ, hướng vào các điều kiện phát sinh vi phạm, trong đó chú trọng kiểm soát hoạt động sửa chữa, cải tạo phương tiện.

Trong quá trình tuần tra địa bàn, Công an xã Ia Pa đã kịp thời phát hiện và vận động tháo bỏ pô đã độ chế. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng CSGT đã trực tiếp đến các cơ sở sửa chữa xe máy để tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức ký cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật; không tự ý thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện; không lắp đặt còi hơi, pô độ, đèn công suất lớn hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở trong phối hợp bảo đảm trật tự ATGT.

Anh Nguyễn Thái Kiệt - chủ một tiệm sửa chữa xe máy tại phường Quy Nhơn - cho biết: “Sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, tôi nhận thức rõ việc độ chế phương tiện không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ TNGT cho người sử dụng. Cơ sở cam kết sửa chữa đúng kỹ thuật, không thay đổi kết cấu xe và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu”.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp tụ tập, tổ chức chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất trật tự, ngoài xử phạt hành chính, cơ quan Công an còn củng cố hồ sơ, xem xét xử lý hình sự đối với những hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, qua đó tạo sức răn đe mạnh mẽ.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), công tác kiểm soát, xử lý các hành vi tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn chặt với trách nhiệm quản lý địa bàn của từng đơn vị.

“Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những hành vi có tổ chức, tái diễn nhiều lần; kiên quyết không để hình thành các điểm tụ tập phức tạp về đêm, qua đó giữ vững trật tự ATGT và tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.