Gia Lai nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ hội

(GLO)- Để phục vụ lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, phân luồng và hướng dẫn phương tiện di chuyển, đậu đỗ một cách khoa học.

Việc điều tiết giao thông được triển khai từ các tuyến cửa ngõ đến khu vực trung tâm đô thị Quy Nhơn, đảm bảo thuận tiện cho đại biểu, người dân và du khách tham dự.

Ngay từ sáng 26-3, tại đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn), khu vực phía sau sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở tài xế taxi, xe dịch vụ và người dân hạn chế dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Cán bộ Cảnh sát Giao thông tuyên truyền, hướng dẫn tài xế về các vị trí dừng, đỗ xe đúng quy định dịp trước và trong lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: K.A

Không chỉ nhắc nhở, lực lượng CSGT còn trực tiếp hướng dẫn tài xế lựa chọn vị trí dừng, đón trả khách phù hợp, tránh tình trạng dừng, đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông. Anh Nguyễn Văn Phô - tài xế taxi - chia sẻ: “Tại khu vực này, phương tiện ra vào liên tục. Nếu ai cũng dừng, đỗ tùy tiện thì rất dễ ùn ứ. Tôi sẽ chấp hành đúng quy định, đồng thời nhắc anh em tài xế cùng thực hiện để giao thông luôn thông thoáng, an toàn”.

Ghi nhận tại các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức lễ khai mạc, lực lượng CSGT duy trì tuần tra liên tục, kết hợp nhắc nhở, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp. Trên các trục đường chính như: An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, Ngô Mây… các tổ công tác linh hoạt điều tiết phương tiện, hạn chế tối đa tình trạng dồn ứ cục bộ.

Theo Phòng CSGT, lưu lượng người và phương tiện đổ về trung tâm trong thời gian diễn ra lễ khai mạc dự kiến rất lớn với khoảng 2.000 đại biểu và hơn 40.000 người dân, du khách. Trước áp lực này, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án từ sớm, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, tổ chức phân luồng từ xa, kết hợp tuần tra cơ động và chốt chặn cố định.

Cụ thể, tại các tuyến đường trọng điểm như: Nguyễn Tất Thành, Xuân Diệu, Ngô Mây, Nguyễn Huệ… nhiều tổ tuần tra kiểm soát cơ động được bố trí để kịp thời hướng dẫn, điều tiết phương tiện. Trên đường Xuân Diệu, trục chính phục vụ đón, trả đại biểu, Phòng CSGT duy trì lực lượng tuần lưu thường xuyên nhằm giữ cho giao thông thông thoáng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra tại các tuyến đường trung tâm đô thị Quy Nhơn để đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt trong dịp lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: K.A

Phòng CSGT cũng tổ chức các chốt kiểm soát tại những nút giao quan trọng xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành; phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện cắt đường, kiểm soát phương tiện ra vào và chỉ cho phép xe làm nhiệm vụ, xe đại biểu, khách mời có phù hiệu lưu thông vào khu vực lễ. Việc điều tiết được triển khai theo từng khung giờ, phù hợp diễn biến thực tế, bảo đảm chặt chẽ nhưng linh hoạt.

Đáng chú ý, việc phân luồng không chỉ tập trung tại trung tâm mà còn triển khai từ các tuyến cửa ngõ, hướng dẫn phương tiện lựa chọn lộ trình thay thế, hạn chế xe tải, xe khách đi vào nội đô trong giờ cao điểm.

Cùng với đó, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, đặc biệt là dừng, đỗ không đúng quy định tại các tuyến trọng điểm. Các trường hợp vi phạm được nhắc nhở, yêu cầu di chuyển kịp thời, không để phát sinh điểm ùn tắc. Việc xử lý được thực hiện linh hoạt, phù hợp từng thời điểm, góp phần duy trì ổn định trật tự ATGT.

Thượng tá Ngô Đức Hoài - Phó Trưởng phòng CSGT - cho hay: 100% cán bộ, chiến sĩ được bố trí ứng trực, bám sát địa bàn, kiểm soát chặt các khu vực trọng điểm và linh hoạt điều tiết theo tình hình thực tế; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, giữ cho giao thông ổn định, thông suốt.

“Chúng tôi đặt yêu cầu kiểm soát chặt, điều tiết linh hoạt theo diễn biến thực tế, đồng bộ giữa các lực lượng, chủ động từ sớm và giữ giao thông ổn định, thông suốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra lễ khai mạc” - Thượng tá Ngô Đức Hoài nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức lực lượng hợp lý và tinh thần trách nhiệm cao, công tác bảo đảm trật tự ATGT phục vụ lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.