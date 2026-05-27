Tăng cường quản lý vận tải hành khách, nâng cao mức độ an toàn

(GLO)- Trước nguy cơ mất an toàn giao thông từ hoạt động vận tải hành khách, các doanh nghiệp vận tải và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đồng loạt tăng cường quản lý phương tiện, giám sát tài xế và kiểm tra hoạt động vận hành.

Việc siết chặt từ khâu xuất bến đến kiểm soát trên toàn tuyến nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông từ sớm.

Chủ động từ doanh nghiệp và tài xế

Tại các DN vận tải, việc quản lý phương tiện và lái xe không còn dừng ở tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp mà đang được thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, kết hợp giữa giám sát trực tuyến và quản lý thực tế.

Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh (phường Quy Nhơn Bắc) kiểm soát hoạt động của các tài xế trên tuyến thông qua thiết bị giám sát hành trình GPS nhằm kịp thời nhắc nhở, ngăn vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: K.A

Ông Phạm Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh (phường Quy Nhơn Bắc) cho biết: Đơn vị hiện khai thác các tuyến Quy Nhơn - Huế, Quy Nhơn - Vinh, Quy Nhơn - Thanh Hóa, Quy Nhơn - Hà Nội và chiều ngược lại với 35 đầu xe cùng hơn 200 tài xế, phụ xe. Với tần suất hoạt động lớn, công ty áp dụng đồng thời hình thức quản lý trực tiếp và trực tuyến đối với toàn bộ phương tiện.

Trước khi xuất bến, tài xế và phụ xe phải thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra nồng độ cồn, giấy tờ, tình trạng kỹ thuật phương tiện và hệ thống giám sát hành trình. Trong quá trình xe hoạt động, bộ phận giám sát trực tuyến theo dõi liên tục tốc độ, thời gian lái xe, việc sử dụng điện thoại cùng các yếu tố liên quan đến an toàn vận hành. Đồng thời, công ty ứng dụng phần mềm quản lý phương tiện để theo dõi lịch bảo dưỡng, sửa chữa và cảnh báo các loại giấy tờ sắp hết hạn.

Ông Kiên cho hay: “Khi phát hiện tài xế vi phạm hoặc phương tiện xảy ra sự cố, bộ phận ATGT sẽ kịp thời liên hệ nhắc nhở, chấn chỉnh nhằm bảo đảm phương tiện vận hành an toàn, đúng quy định”.

Trong khi đó, Công ty Vận tải Điểm Màu (xã Tuy Phước Đông) cũng tăng cường nhiều giải pháp kiểm soát hoạt động của đội ngũ lái xe trong quá trình vận chuyển hành khách. Ngoài hệ thống giám sát hành trình theo quy định, công ty còn đầu tư thêm hệ thống camera quản lý riêng để theo dõi việc chấp hành của tài xế.

Ông Phan Thanh Điểm - Giám đốc Công ty Vận tải Điểm Màu - cho biết: Chúng tôi có 10 đầu xe hoạt động trên các tuyến An Nhơn - An Sương (TP Hồ Chí Minh), Quy Nhơn - Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) cùng 2 xe dự phòng. Hằng ngày, công ty theo dõi dữ liệu vận hành thông qua hệ thống quản lý và ứng dụng giám sát; định kỳ cuối tháng tổ chức đánh giá, thông báo cụ thể các lỗi của từng tài xế để kịp thời chấn chỉnh.

“Đơn vị thường xuyên kiểm soát tốc độ, thời gian lái xe và việc chấp hành quy định của tài xế; trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo mức độ nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành” - ông Điểm nói.

Là người trực tiếp điều khiển xe khách tuyến Gia Lai - Quy Nhơn của Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành Gia Lai (phường Thống Nhất), tài xế Cao Hồng Hà cho rằng, việc tăng cường quản lý, giám sát hiện nay góp phần nâng cao ý thức chấp hành của đội ngũ lái xe. “Được lực lượng CSGT và công ty thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở giúp tôi nâng cao hơn ý thức trách nhiệm, luôn chấp hành đúng quy định để bảo đảm an toàn cho hành khách” - anh Hà chia sẻ.

Tăng kiểm soát, xử lý vi phạm trên toàn tuyến

Hiện toàn tỉnh có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô với 12.496 phương tiện hoạt động ở nhiều loại hình như vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe buýt, taxi và vận tải hàng hóa.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn các đại diện doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, tài xế tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: K.A

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, đối thoại, tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị kinh doanh vận tải; đồng thời phối hợp rà soát, xử lý các trường hợp xe hợp đồng trá hình, phương tiện không đủ điều kiện hoạt động và các vi phạm trong kinh doanh vận tải.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT (Công an tỉnh) cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, nhất là các tuyến có lưu lượng xe khách lớn lưu thông vào khung giờ cao điểm.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), để chủ động phòng ngừa, kéo giảm TNGT liên quan đến xe khách, các đội, trạm thuộc đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, vi phạm thời gian lái xe liên tục hay không bảo đảm điều kiện phương tiện.

Từ đầu năm đến nay, CSGT toàn tỉnh đã bố trí hơn 22.600 ca tuần tra, kiểm tra gần 194 nghìn lượt phương tiện; phát hiện hơn 45.400 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn với hơn 11.700 trường hợp; ngoài ra còn có các lỗi về nồng độ cồn, chở quá số người quy định, dừng đỗ sai quy định và nhiều hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT khác.

Có thể nói, việc siết chặt quản lý từ DN vận tải đến lực lượng chức năng không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh vận tải và tài xế. Khi mỗi chuyến xe được kiểm soát chặt chẽ từ khâu xuất bến đến quá trình vận hành, nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ được hạn chế từ sớm.