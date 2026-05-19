Gia Lai xử phạt 10 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Qua kiểm tra đột xuất tại 50 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phát hiện 10 cơ sở vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 44 triệu đồng.

Theo đó, đoàn kiểm tra số 1 do đại diện Sở Công thương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra 13 cơ sở tại các phường: Thống Nhất, Hội Phú, Ayun Pa và các xã: Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Ia Pa, đồng thời làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã Ia Pa, phường Thống Nhất. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra số 1 do đại diện Sở Công Thương làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra một cơ sở trên địa bàn phường Hội Phú. Ảnh: Như Nguyện

Đoàn kiểm tra số 2 do đại diện Sở Y tế làm Trưởng đoàn. Đoàn đã kiểm tra đột xuất tại 16 cơ sở ở các phường: Tam Quan, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông, và các xã: An Lão, Phù Mỹ, Hoài Ân, Xuân An, đồng thời làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã An Lão, phường Hoài Nhơn Đông. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cơ sở với số tiền 24 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra số 3 do đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Trưởng đoàn. Đoàn đã kiểm tra tại các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, An Nhơn Nam, An Khê và các xã: Vĩnh Thạnh, Kông Chro; đồng thời làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã Kong Chro, phường Quy Nhơn Tây. Qua kiểm tra 21 cơ sở, đoàn đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Được biết, ngoài các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, trong Tháng Hành động vì An toàn thực phẩm năm 2026, các xã, phường trên toàn tỉnh cũng triển khai kiểm tra đồng loạt về an toàn thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm.