Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Ngày 23-4, Sở Y tế Gia Lai ban hành Quyết định số 1946/QĐ-SYT về kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cấp tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra. Đoàn số 1 sẽ kiểm tra tại các địa bàn phường Thống Nhất, phường Hội Phú, phường Ayun Pa, xã Đak Đoa, xã Ia Grai, xã Chư Păh, xã Ia Pa và làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Ia Pa, phường Thống Nhất.

Gia Lai thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra trong Tháng hành động vì ATTP năm 2026. Ảnh: Như Nguyện

Đoàn số 2 sẽ kiểm tra tại các phường: Tam Quan, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông và các xã: An Lão, Phù Mỹ, Hoài Ân, Xuân An; làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã An Lão, phường Hoài Nhơn Đông.

Đoàn số 3 sẽ kiểm tra tại các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, An Nhơn Nam, An Khê và các xã: Vĩnh Thạnh, Kong Chro; làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Kong Chro, phường Quy Nhơn Tây.

Các đoàn kiểm tra đột xuất tại các cơ sở từ ngày 5-5 đến hết ngày 14-5-2026. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP; lấy mẫu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn khi cần thiết.

Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện cơ sở có vi phạm các quy định về ATTP, đoàn kiểm tra sẽ yêu cầu cơ sở thực hiện ngay các biện pháp khắc phục; xử lý, kiến nghị xử lý cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Tin tức

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Pháp luật

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên xã Bình Phú

Tin tức

(GLO)- Ngày 19-4, tại UBND xã Bình Phú, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Bình Phú, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

