Gia Lai triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

(GLO)- Ngày 15-4, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, bắt đầu từ ngày 20-4 đến 20-5.

Theo đó, chủ đề năm nay là “Bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Bếp ăn tập thể là một trong những đối tượng kiểm tra trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. Ảnh: Mộc Trà

Cùng với đẩy mạnh truyền thông theo hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng, đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường hoạt động kiểm tra từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm; chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện trong thời gian từ ngày ban hành kế hoạch được ban hành đến hết ngày 20-5-2026.

Các đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm thì phải xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm ATTP, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục.

Kết thúc Tháng hành động, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh) trước ngày 25-5-2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP.