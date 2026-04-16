Gia Lai triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

MỘC TRÀ
(GLO)- Ngày 15-4, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, bắt đầu từ ngày 20-4 đến 20-5.

Theo đó, chủ đề năm nay là “Bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Bếp ăn tập thể là một trong những đối tượng kiểm tra trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. Ảnh: Mộc Trà

Cùng với đẩy mạnh truyền thông theo hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng, đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường hoạt động kiểm tra từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm; chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện trong thời gian từ ngày ban hành kế hoạch được ban hành đến hết ngày 20-5-2026.

Các đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm thì phải xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không để các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm ATTP, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục.

Kết thúc Tháng hành động, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả triển khai về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh) trước ngày 25-5-2026 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP.

Nâng tầm giá trị nông sản với chỉ dấu an toàn thực phẩm

(GLO)- Trong bối cảnh cả thị trường và người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sử dụng sản phẩm có chứng nhận an toàn thực phẩm, minh bạch quá trình sản xuất, cùng với đó còn nâng cao các tiêu chuẩn kỹ thuật, nông sản chỉ có thể đứng vững khi đáp ứng các yêu cầu này.

Làm đẹp sai chỗ, rủi ro khó lường

(GLO)- Trong 3 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xử phạt 8 cơ sở thẩm mỹ, nha khoa vi phạm với tổng số tiền 427 triệu đồng. Các lỗi phổ biến là hoạt động không phép, sử dụng nhân sự không có chứng chỉ chuyên môn…

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

(GLO)- Ngày 4-4, 111 phụ nữ trên 35 tuổi ở các xã: Chư Prông, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Boòng, Ia Púch và Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) được khám sàng lọc ung thư vú miễn phí bằng siêu âm. Chương trình do Trung tâm Y tế Chư Prông tổ chức hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4.

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi "hai vạch" xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

(GLO)- Nhiều spa và cơ sở thẩm mỹ tại khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vẫn quảng cáo, thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn, trong đó có cơ sở tái phạm nhiều lần. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân, đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý.

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

