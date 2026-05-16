Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 13 đến 15-5, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức chương trình chuyển giao, hỗ trợ chuyên môn cho 5 cán bộ thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku theo nội dung hợp tác chuyên môn giữa 2 đơn vị.

Trong 3 ngày làm việc, đội ngũ chuyên môn của Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Quy Nhơn đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và hỗ trợ thực hành trên người bệnh ở một số lĩnh vực như: laser công suất thấp nội mạch, hỏa long cứu, bệnh án điện tử và ánh xạ bảo hiểm y tế.

chuyen-giao-ky-thuat-phuc-hoi-chuc-nang.jpg
Cán bộ y tế được hỗ trợ thực hành trên người bệnh. Ảnh: ĐVCC

Các nội dung chuyển giao, hỗ trợ được xây dựng bám sát nhu cầu chuyên môn và điều kiện triển khai thực tế tại đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và quản lý điều trị.

Thông qua hoạt động này, đội ngũ cán bộ y tế được cập nhật thêm kiến thức, kỹ thuật chuyên môn; đồng thời tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa các cơ sở chuyên khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong tỉnh.

chuyen-giao-ky-thuat-phuc-hoi-chuc-nang-2.jpg
Cán bộ y tế Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku thực hành kỹ thuật hỏa long cứu. Ảnh: ĐVCC

Thời gian tới, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn sẽ tiếp tục triển khai các chương trình chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

Tin tức

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Sức khỏe

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

Tin tức

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Tin tức

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sức khỏe

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

null