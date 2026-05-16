Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku

(GLO)- Từ ngày 13 đến 15-5, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức chương trình chuyển giao, hỗ trợ chuyên môn cho 5 cán bộ thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku theo nội dung hợp tác chuyên môn giữa 2 đơn vị.

Trong 3 ngày làm việc, đội ngũ chuyên môn của Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng Quy Nhơn đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và hỗ trợ thực hành trên người bệnh ở một số lĩnh vực như: laser công suất thấp nội mạch, hỏa long cứu, bệnh án điện tử và ánh xạ bảo hiểm y tế.

Cán bộ y tế được hỗ trợ thực hành trên người bệnh. Ảnh: ĐVCC

Các nội dung chuyển giao, hỗ trợ được xây dựng bám sát nhu cầu chuyên môn và điều kiện triển khai thực tế tại đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và quản lý điều trị.

Thông qua hoạt động này, đội ngũ cán bộ y tế được cập nhật thêm kiến thức, kỹ thuật chuyên môn; đồng thời tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa các cơ sở chuyên khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong tỉnh.

Cán bộ y tế Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng Pleiku thực hành kỹ thuật hỏa long cứu. Ảnh: ĐVCC

Thời gian tới, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn sẽ tiếp tục triển khai các chương trình chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế chuyên ngành, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.