Tiếp tục rà soát, tìm kiếm quỹ đất phù hợp để xây dựng Trung tâm Y tế Pleiku

(GLO)- Tại buổi làm việc với Trung tâm Y tế Pleiku vào chiều 23-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, tìm kiếm quỹ đất phù hợp để xây dựng mới Trung tâm Y tế Pleiku, bảo đảm khả thi, đồng bộ và lâu dài.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Trung tâm Y tế Pleiku hiện có 2 cơ sở làm việc, trong đó cơ sở tại số 318 Trường Chinh (phường Hội Phú) bố trí cho Phòng Dân số và các khoa y tế dự phòng; trụ sở chính đặt tại số 17 Trần Quốc Toản (phường Diên Hồng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trung

Tổng diện tích đất của đơn vị là 4.371,9 m², cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng từ năm 2009 với quy mô ban đầu 70 giường bệnh.

Hiện nay, số giường bệnh đã tăng lên 140, gấp đôi so với thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, diện tích khuôn viên đơn vị hiện khá chật hẹp, không đáp ứng tiêu chuẩn cho quy mô trên, dẫn đến việc phải lồng ghép nhiều khoa như Nội - Nhi - Nhiễm và Hồi sức cấp cứu. Không gian các khoa lâm sàng, cận lâm sàng cũng hạn chế, dù đã tận dụng tối đa hành lang và các khoảng trống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (giữa) kiểm tra thực tế tại một số khoa, phòng của Trung tâm Y tế Pleiku. Ảnh: Minh Trung

Đáng chú ý, do nằm trong khu dân cư, nguy cơ ô nhiễm và lây nhiễm từ cơ sở y tế ra môi trường xung quanh là khó tránh khỏi. Hệ thống xử lý chất thải được thiết kế ban đầu cho quy mô 70 giường hiện đã quá tải và không thể nâng cấp.

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế Pleiku tiếp nhận trên 600 lượt người bệnh đến khám, điều trị khiến công suất sử dụng giường bệnh thường xuyên vượt mức thiết kế. Khi xảy ra dịch bệnh cũng không có khu cách ly, gây khó khăn trong công tác phòng - chống dịch và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Ông Lê Thiện Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế Pleiku báo cáo về thực trạng hoạt động của bệnh viện, đồng thời đề xuất vị trí xây dựng trụ sở mới. Ảnh: Minh Trung

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh vai trò, chức năng của Trung tâm Y tế Pleiku trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn hiện nay.

Theo đó, việc xây dựng mới Trung tâm Y tế Pleiku là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030; đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực khám - chữa bệnh, đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển y tế cơ sở theo hướng hiện đại.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Trung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Bên cạnh 4 vị trí đã được khảo sát trước đây, Sở Y tế, Trung tâm Y tế Pleiku và UBND phường Diên Hồng tiếp tục rà soát, tìm kiếm thêm quỹ đất phù hợp hơn để xây dựng mới Trung tâm Y tế Pleiku trong thời gian tới, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và lâu dài.