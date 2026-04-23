Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch:

Tiếp tục rà soát, tìm kiếm quỹ đất phù hợp để xây dựng Trung tâm Y tế Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại buổi làm việc với Trung tâm Y tế Pleiku vào chiều 23-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, tìm kiếm quỹ đất phù hợp để xây dựng mới Trung tâm Y tế Pleiku, bảo đảm khả thi, đồng bộ và lâu dài.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Trung tâm Y tế Pleiku hiện có 2 cơ sở làm việc, trong đó cơ sở tại số 318 Trường Chinh (phường Hội Phú) bố trí cho Phòng Dân số và các khoa y tế dự phòng; trụ sở chính đặt tại số 17 Trần Quốc Toản (phường Diên Hồng).

4579524010877692745-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Trung

Tổng diện tích đất của đơn vị là 4.371,9 m², cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng từ năm 2009 với quy mô ban đầu 70 giường bệnh.

Hiện nay, số giường bệnh đã tăng lên 140, gấp đôi so với thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, diện tích khuôn viên đơn vị hiện khá chật hẹp, không đáp ứng tiêu chuẩn cho quy mô trên, dẫn đến việc phải lồng ghép nhiều khoa như Nội - Nhi - Nhiễm và Hồi sức cấp cứu. Không gian các khoa lâm sàng, cận lâm sàng cũng hạn chế, dù đã tận dụng tối đa hành lang và các khoảng trống.

4579524010877692745-3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (giữa) kiểm tra thực tế tại một số khoa, phòng của Trung tâm Y tế Pleiku. Ảnh: Minh Trung

Đáng chú ý, do nằm trong khu dân cư, nguy cơ ô nhiễm và lây nhiễm từ cơ sở y tế ra môi trường xung quanh là khó tránh khỏi. Hệ thống xử lý chất thải được thiết kế ban đầu cho quy mô 70 giường hiện đã quá tải và không thể nâng cấp.

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Y tế Pleiku tiếp nhận trên 600 lượt người bệnh đến khám, điều trị khiến công suất sử dụng giường bệnh thường xuyên vượt mức thiết kế. Khi xảy ra dịch bệnh cũng không có khu cách ly, gây khó khăn trong công tác phòng - chống dịch và đảm bảo an toàn cho người bệnh.

4579524010877692745-4.jpg
Ông Lê Thiện Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế Pleiku báo cáo về thực trạng hoạt động của bệnh viện, đồng thời đề xuất vị trí xây dựng trụ sở mới. Ảnh: Minh Trung

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh vai trò, chức năng của Trung tâm Y tế Pleiku trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn hiện nay.

Theo đó, việc xây dựng mới Trung tâm Y tế Pleiku là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030; đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực khám - chữa bệnh, đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển y tế cơ sở theo hướng hiện đại.

2251725721347656218.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Trung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Bên cạnh 4 vị trí đã được khảo sát trước đây, Sở Y tế, Trung tâm Y tế Pleiku và UBND phường Diên Hồng tiếp tục rà soát, tìm kiếm thêm quỹ đất phù hợp hơn để xây dựng mới Trung tâm Y tế Pleiku trong thời gian tới, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và lâu dài.

Đánh giá bài viết

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

Tin tức

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

Sức khỏe

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

Những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Tin tức

(GLO)- Dù được xem là loại rau gia vị tốt cho sức khỏe, song lá tía tô không phải lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người. Việc lạm dụng hoặc sử dụng không đúng đối tượng có thể dẫn đến những tác động không mong muốn. Vậy, những ai cần thận trọng khi ăn lá tía tô?

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế và chính quyền địa phương, các dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và từng bước cải thiện chất lượng dân số.

Thắp sáng hy vọng cho hành trình tìm con.

Tin tức

(GLO)- Phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa khi “hai vạch” xuất hiện là hành trình không ít nước mắt của các cặp vợ chồng hiếm muộn và sự tận tâm lặng thầm của những người thầy thuốc đang từng ngày thắp sáng hy vọng "được làm cha mẹ".

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tiếp nhận máy siêu âm điều trị phục vụ phục hồi chức năng.

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-3, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã tiếp nhận thiết bị siêu âm điều trị do Tổ chức IC (The International Center) tài trợ thông qua Dự án Hòa nhập 2b - Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam.

Bộ Y tế yêu cầu triển khai biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu

Tin tức

(GLO)- Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng - chống bệnh viêm màng não mô cầu. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng chỉ trong vòng 24 giờ nếu không được xử trí kịp thời.

null