Tặng máy phân tích huyết học 5 thành phần cho Trung tâm Y tế Pleiku

(GLO)- Chiều 15-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng với Công ty cổ phần y tế Quang Minh (Hà Nội) trao tặng trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Pleiku nhằm phục vụ công tác khám-chữa bệnh.

Theo đó, qua kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty cổ phần Y tế Quang Minh đã tài trợ cho Trung tâm Y tế Pleiku máy phân tích huyết học 5 thành phần (MODEL MISPA HX58) do hãng Agappe Diagnostics Ltd (Ấn Độ) sản xuất, trị giá thiết bị 400 triệu đồng.

Công suất của máy đạt 80 mẫu/giờ; nguyên lý đo: Nhuộm huỳnh quang axit nucleic, phân tích dòng chảy tế bào; thông số đo: 24 thông số báo cáo.

Công ty cổ phần Y tế Quang Minh tài trợ cho Trung tâm Y tế Pleiku máy phân tích huyết học 5 thành phần. Ảnh: CTV

Sau khi tiếp nhận, thiết bị được lắp đặt tại Khoa Xét nghiệm (Trung tâm Y tế Pleiku) dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của đội ngũ nhân viên Công ty cổ phần Y tế Quang Minh và tiến hành chạy thử, nghiệm thu đưa vào sử dụng.