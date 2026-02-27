Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện Nhi Gia Lai tọa đàm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN

(GLO)- Sáng 27-2, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) tổ chức tọa đàm kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026) với chủ đề: “Ngành Y tế tỉnh Gia Lai vững bước vì sức khỏe Nhân dân”.

z7568690407274-d6a7527ba21ed5411f2c1fd7264cb56f.jpg
Bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến - Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Mai Linh

Tại buổi tọa đàm, các y, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện cùng ôn lại truyền thống và các thành tựu đạt được của ngành Y tế. Trong đó, tập trung thông tin tuyên truyền, phản ánh toàn diện những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; bám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, chính sách lớn của ngành Y tế, nhất là những chính sách mới được ban hành trong thời gian vừa qua và triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại tọa đàm, các y, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện cũng cùng xem lại video Thư Bác Hồ gửi ngành Y tế, nghe đọc thư của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi ngành Y tế và được lãnh đạo đơn vị phổ biến “10 giá trị cốt lõi của công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Gia Lai”. Qua đó, góp phần nâng cao y đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế.

z7568690404250-d6cb5859966ec95b76224b111c2ac7cf.jpg
Dịp này, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cũng đã công bố các quyết định và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Ảnh: Mai Linh

Dịp này, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cũng đã công bố các quyết định và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vì mùa xuân an lành cho cộng đồng

Vì mùa xuân an lành cho cộng đồng

Sức khỏe

(GLO)- Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, vì nhân dân phục vụ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Y tế tỉnh đã ứng trực, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đem đến một mùa xuân an lành cho cộng đồng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Dinh dưỡng

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA cho bệnh nhân nhồi máu não cấp

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA cho bệnh nhân nhồi máu não cấp

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 16-2, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) cho biết: Ê kíp Đơn vị Đột quỵ vừa can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), góp phần cứu sống 1 bệnh nhân nam bị nhồi máu não cấp.

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

Những nguyên tắc “giữ dáng” trong dịp Tết

Làm đẹp

(GLO)- Tết là dịp sum vầy với nhiều món ăn hấp dẫn nhưng cũng dễ khiến cân nặng của bạn tăng nhanh nếu không kiểm soát. Tuy nhiên, chỉ cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản trong ăn uống và sinh hoạt, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn ngày xuân mà vẫn “giữ dáng”, khỏe đẹp.

Măng khô không dành cho ai?

Măng khô không dành cho ai?

Tin tức

(GLO)- Măng khô là món ăn quen thuộc trong mâm cơm ngày Tết của người Việt. Dù bổ dưỡng, song với một số người, việc ăn măng khô có thể gây hại cho sức khỏe.

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Những loại nước tránh uống khi bụng đói

Tin tức

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

null