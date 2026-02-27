Bệnh viện Nhi Gia Lai tọa đàm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến - Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Mai Linh

Tại buổi tọa đàm, các y, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện cùng ôn lại truyền thống và các thành tựu đạt được của ngành Y tế. Trong đó, tập trung thông tin tuyên truyền, phản ánh toàn diện những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; bám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, chính sách lớn của ngành Y tế, nhất là những chính sách mới được ban hành trong thời gian vừa qua và triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại tọa đàm, các y, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện cũng cùng xem lại video Thư Bác Hồ gửi ngành Y tế, nghe đọc thư của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi ngành Y tế và được lãnh đạo đơn vị phổ biến “10 giá trị cốt lõi của công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế tỉnh Gia Lai”. Qua đó, góp phần nâng cao y đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế.

Dịp này, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cũng đã công bố các quyết định và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Ảnh: Mai Linh

