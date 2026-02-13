Sản phẩm nước uống đóng chai Levia Plus và Thăng Long không đạt chất lượng

(GLO)- Levia Plus và Thăng Long là hai mẫu nước uống đóng chai trong danh sách sản phẩm không đạt chất lượng, có kết quả kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu vi sinh vật.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã thông tin về những mẫu nước uống đóng chai có kết quả không đạt chất lượng.

Levia Plus và Thăng Long là 2 mẫu nước uống đóng chai có kết quả kiểm nghiệm không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật (ảnh minh họa)

Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu giám sát một số sản phẩm nước uống đóng chai, nước đá dùng liền lưu thông trên địa bàn thành phố để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng.

Kết quả cho thấy có 2 mẫu nước uống đóng chai không đạt chỉ tiêu về vi sinh vật so với QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Cụ thể, mẫu đầu tiên là nước uống đóng chai Levia Plus. Sản phẩm loại nước uống đóng chai này không có ngày sản xuất, không có hạn sử dụng.

Levia Plus do cơ sở Thanh Nga sản xuất và phân phối tại Hà Nội. Địa điểm lấy mẫu tại cửa hàng T Mart 35; địa chỉ số 2, ngõ 105 Doãn Kế Thiện, Từ Liêm, Hà Nội.

Thêm mẫu thứ hai không đạt chất lượng là nước uống đóng chai Thăng Long. Sản phẩm này cũng không có ngày sản xuất, không có hạn sử dụng. Mẫu nước này của cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Thảo Tâm. Trên bao bì không có địa chỉ sản xuất. Mẫu được lấy tại cửa hàng tạp hóa số 16B, ngõ 58 Trần Bình, Từ Liêm, Hà Nội.

Theo văn bản, nhãn của cả hai sản phẩm trên đều không ghi địa chỉ cụ thể của đơn vị sản xuất cũng như đơn vị phân phối.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội yêu cầu UBND các phường, xã rà soát các cơ sở sản xuất, phân phối nước uống đóng chai trên địa bàn, nếu phát hiện vi phạm tương tự, tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.