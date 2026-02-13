Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcom to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Sản phẩm nước uống đóng chai Levia Plus và Thăng Long không đạt chất lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo NLĐO, LĐO)

(GLO)- Levia Plus và Thăng Long là hai mẫu nước uống đóng chai trong danh sách sản phẩm không đạt chất lượng, có kết quả kiểm nghiệm không đạt chỉ tiêu vi sinh vật.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã thông tin về những mẫu nước uống đóng chai có kết quả không đạt chất lượng.

nuoc-uong-dong-chai.jpg
Levia Plus và Thăng Long là 2 mẫu nước uống đóng chai có kết quả kiểm nghiệm không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật (ảnh minh họa)

Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu giám sát một số sản phẩm nước uống đóng chai, nước đá dùng liền lưu thông trên địa bàn thành phố để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng.

Kết quả cho thấy có 2 mẫu nước uống đóng chai không đạt chỉ tiêu về vi sinh vật so với QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Cụ thể, mẫu đầu tiên là nước uống đóng chai Levia Plus. Sản phẩm loại nước uống đóng chai này không có ngày sản xuất, không có hạn sử dụng.

Levia Plus do cơ sở Thanh Nga sản xuất và phân phối tại Hà Nội. Địa điểm lấy mẫu tại cửa hàng T Mart 35; địa chỉ số 2, ngõ 105 Doãn Kế Thiện, Từ Liêm, Hà Nội.

Thêm mẫu thứ hai không đạt chất lượng là nước uống đóng chai Thăng Long. Sản phẩm này cũng không có ngày sản xuất, không có hạn sử dụng. Mẫu nước này của cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Thảo Tâm. Trên bao bì không có địa chỉ sản xuất. Mẫu được lấy tại cửa hàng tạp hóa số 16B, ngõ 58 Trần Bình, Từ Liêm, Hà Nội.

Theo văn bản, nhãn của cả hai sản phẩm trên đều không ghi địa chỉ cụ thể của đơn vị sản xuất cũng như đơn vị phân phối.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội yêu cầu UBND các phường, xã rà soát các cơ sở sản xuất, phân phối nước uống đóng chai trên địa bàn, nếu phát hiện vi phạm tương tự, tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Dinh dưỡng

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Gia Lai tăng cường công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Sức khỏe

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai vừa có kế hoạch số 30/KH-SYT về đảm bảo công tác y tế dịp Tết với mục tiêu bảo đảm các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện của đất nước, của tỉnh trong năm 2026.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

Tin tức

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Dinh dưỡng

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Tin tức

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

Tuyến y tế cơ sở tiếp cận kỹ thuật cao

Sức khỏe

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ nhân lực y tế cơ sở. Nhiều trung tâm y tế đã triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ cơ sở.

Gia Lai chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

Gia Lai chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 680/SYT-NVY gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các trung tâm Y tế trực thuộc; các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Sở; UBND các xã, phường về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah.

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng cần tránh trồng vì chứa độc tố

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

Tin tức

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

null