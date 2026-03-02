Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ. V. H. (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) trong tình trạng tay trái bị thương do cuốn vào máy xay tiêu.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện ngày 28-2, với ngón 4 bàn tay trái sưng nề, biến dạng, có vết thương hở, mất nhiều máu.

Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên bảo tồn được chức năng bàn tay. Ảnh: ĐVCC

Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy trật hở ngón 4 tay trái. Mặc dù vết thương dập nát phần mềm nhưng chưa gây đứt rời cấu trúc quan trọng.

Bệnh nhân được cắt lọc làm sạch vết thương, nắn chỉnh khớp về vị trí giải phẫu, khâu phục hồi phần mềm và cố định bằng nẹp ngón để bảo tồn chức năng bàn tay.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, vết thương khô, ngón tay hồng, cử động được và đang tiếp tục được theo dõi.

Trước đó, ngày 26-1 vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cũng tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện cấp cứu với bàn tay phải bị cuốn chặt vào máy xay thịt, gần như bị nghiền nát.

Qua các trường hợp trên, để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra, người dân cần chú ý an toàn lao động. Các tai nạn với máy xay như trên có thể khiến bàn tay dập nát mô mềm, tổn thương gân, đứt mạch máu, thậm chí hoại tử nếu xử trí chậm.

Các bác sĩ khuyến cáo: Khi bị tai nạn, cần băng ép cầm máu, treo tay cao, hạn chế vận động và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Không tự ý rửa sâu vết thương bằng các dung dịch không đảm bảo vô khuẩn, không đắp lá cây hoặc thuốc dân gian vì dễ gây nhiễm trùng.