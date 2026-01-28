Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Bệnh nhân đến cấp cứu với bàn tay bị mắc kẹt trong máy xay thịt

(GLO)- Ngày 28-1, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cho biết đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.B. (SN 1966, trú tại xã Pờ Tó) vào cấp cứu trong tình trạng bàn tay phải bị cuốn chặt vào máy xay thịt, gần như bị nghiền nát. 

Do phần bàn tay bị mắc kẹt sâu trong máy xay thịt nên bệnh nhân N.T.B. được người nhà đưa cả thiết bị đến bệnh viện để đảm bảo an toàn tối đa cho quá trình xử trí.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn, phối hợp giữa đội ngũ nhân viên bảo trì và ê kíp phẫu thuật để nhanh chóng tháo rời máy xay ra khỏi tay bệnh nhân.

z7475839912679-8e79c2edeee58fceeaa03d6e38ff74b3.jpg
Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn, phối hợp giữa đội ngũ nhân viên bảo trì và ê kíp phẫu thuật để nhanh chóng tháo rời máy xay ra khỏi tay bệnh nhân. Ảnh: CTV

Sau khi xử lý thành công thiết bị, ê kíp phẫu thuật do bác sĩ CKII Hoàng Anh Thuấn (Khoa Ngoại Thần kinh - Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai) phụ trách đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc, xử lý tổn thương và tạo hình bàn tay, trong đó buộc phải cắt bỏ phần ngón tay bị dập nát hoàn toàn nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân.

Đến trưa 28-1, tình trạng bệnh nhân tạm ổn, tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc tích cực tại Khoa Ngoại Thần kinh - Chấn thương Chỉnh hình (Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai).

