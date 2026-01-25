Gia Lai: Bệnh nhân để quên ống thông niệu quản trong cơ thể suốt 10 năm

(GLO)- Ngày 24-1, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) cho biết vừa phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân B.V.Q. (SN 1959, xã Đak Đoa) mang ống thông niệu quản (sonde JJ) bị đứt đoạn trong cơ thể suốt hơn 10 năm, vượt xa khuyến cáo y khoa.

Ngày 15-1, bệnh nhân Q. đến khám và nhập viện trong tình trạng sỏi thận phải, có tiền sử từng được can thiệp tiết niệu trước đây.

Qua thăm khám, siêu âm và chụp cận lâm sàng, bác sĩ phát hiện sonde JJ đã được đặt từ 10 năm trước nhưng không được rút theo hẹn, hiện bị đứt làm hai đoạn, kèm theo sỏi bám quanh sonde, gây biến chứng tại thận.

Bệnh nhân Q hiện đã ổn định sức khỏe sau phẫu thuật lấy ống thông niệu quản. Ảnh: CTV

Sau khi hội chẩn chuyên môn, ngày 20-1, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi tán sỏi thận và lấy toàn bộ sonde JJ. Ca can thiệp được thực hiện bởi ê kíp Khoa Ngoại Tổng quát (Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai) do bác sĩ Nguyễn Đức Hùng trực tiếp thực hiện. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, lấy trọn sonde JJ bị đứt và làm sạch sỏi, hạn chế tối đa tổn thương đường tiết niệu.

Đến ngày 24-1, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, chức năng thận được theo dõi và tiếp tục điều trị theo phác đồ chuyên khoa. Dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện trong tuần tới.

Các bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, việc để quên ống thông niệu quản (sonde JJ) gây rất nhiều biến chứng như sỏi đóng vào đầu thông không lấy qua nội soi được, đứt ống thông phải mổ nhiều vị trí để lấy ống, thậm chí ống thông nghẹt tắc lâu ngày gây ảnh hưởng đến chức năng thận, nhiều trường hợp dẫn đến suy thận.

﻿Ống thông niệu quản của bệnh nhân Q. đã được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra an toàn. Ảnh: CTV

Khi can thiệp đường tiết niệu có đặt sonde JJ, bệnh nhân cần tái khám theo đúng căn dặn của bác sĩ, tránh để quên ống thông gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.