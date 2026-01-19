Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thí điểm nội soi mật tụy ngược dòng cho bệnh nhân tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-1, tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trực tiếp hội chẩn và triển khai nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) cho bệnh nhân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) là kỹ thuật tiên tiến được ứng dụng tại các trung tâm y tế lớn và chuyên sâu để điều trị các bệnh lý phức tạp về mật - tụy. Phương pháp này được coi là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán và điều trị sỏi đường mật.

Không chỉ vậy, phương pháp này còn có thể ứng dụng trong nhiều bệnh lý khác như hẹp đường mật lành tính, viêm tụy cấp, u tuyến tụy, một số trường hợp liên quan đến bệnh lý ung thư đường mật- tụy…

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Minh Hải - Phụ trách Trung tâm huấn luyện Phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - Trưởng ê kíp cho biết: Kỹ thuật ERCP đòi hỏi các bác sĩ thực hiện phải có kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành tốt. Để thực hiện kỹ thuật này, bác sĩ sẽ đưa ống soi qua miệng đến thực quản, dạ dày và tiếp cận đến chỗ đổ vào tá tràng của ống mật và ống tuyến tụy để tiến hành thực hiện các phương pháp chẩn đoán cũng như can thiệp điều trị cho người bệnh.

“Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, thực hiện nhanh chóng, ít đau, ít biến chứng và mang lại hiệu quả điều trị cao cho người bệnh, đặc biệt cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội khi áp dụng trên người bệnh lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền, giúp giảm thiểu rủi ro và tránh được các can thiệp phẫu thuật xâm lấn.

Trong ngày 19-1, ê kíp Bệnh viện Đại học Y Dược (TP. Hồ Chí Minh) sẽ cùng với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai triển khai cho từ 5-7 ca bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các khu vực lân cận” - tiến sĩ Hải thông tin.

Ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đánh giá tổng thể các ca bệnh để có cách điều trị tối ưu nhất. Ảnh: Như Nguyện

Qua hơn 12 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết thoả thuận hợp tác và được Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật cao, chuyên sâu và góp phần đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện; qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Ê kíp y, bác sĩ triển khai nội soi mật tụy ngược dòng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hồng Quý

Theo Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, để triển khai kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), bệnh viện đã cử ê kíp bác sĩ, kỹ thuật viên học tập tại TP. Hồ Chí Minh và được cấp chứng chỉ để tiến tới triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện.