Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thí điểm nội soi mật tụy ngược dòng cho bệnh nhân tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-1, tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trực tiếp hội chẩn và triển khai nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) cho bệnh nhân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) là kỹ thuật tiên tiến được ứng dụng tại các trung tâm y tế lớn và chuyên sâu để điều trị các bệnh lý phức tạp về mật - tụy. Phương pháp này được coi là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán và điều trị sỏi đường mật.

Không chỉ vậy, phương pháp này còn có thể ứng dụng trong nhiều bệnh lý khác như hẹp đường mật lành tính, viêm tụy cấp, u tuyến tụy, một số trường hợp liên quan đến bệnh lý ung thư đường mật- tụy…

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Minh Hải - Phụ trách Trung tâm huấn luyện Phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - Trưởng ê kíp cho biết: Kỹ thuật ERCP đòi hỏi các bác sĩ thực hiện phải có kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành tốt. Để thực hiện kỹ thuật này, bác sĩ sẽ đưa ống soi qua miệng đến thực quản, dạ dày và tiếp cận đến chỗ đổ vào tá tràng của ống mật và ống tuyến tụy để tiến hành thực hiện các phương pháp chẩn đoán cũng như can thiệp điều trị cho người bệnh.

“Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, thực hiện nhanh chóng, ít đau, ít biến chứng và mang lại hiệu quả điều trị cao cho người bệnh, đặc biệt cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội khi áp dụng trên người bệnh lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền, giúp giảm thiểu rủi ro và tránh được các can thiệp phẫu thuật xâm lấn.

Trong ngày 19-1, ê kíp Bệnh viện Đại học Y Dược (TP. Hồ Chí Minh) sẽ cùng với các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai triển khai cho từ 5-7 ca bệnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các khu vực lân cận” - tiến sĩ Hải thông tin.

z7445846697556-d06ccdee55ba75d3618b05c61caf8371.jpg
Ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đánh giá tổng thể các ca bệnh để có cách điều trị tối ưu nhất. Ảnh: Như Nguyện

Qua hơn 12 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết thoả thuận hợp tác và được Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ chuyển giao các kỹ thuật cao, chuyên sâu và góp phần đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện; qua đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

z7445220397150-ac32a1905096490ddff1109b2da9f0e8.jpg
Ê kíp y, bác sĩ triển khai nội soi mật tụy ngược dòng cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hồng Quý

Theo Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, để triển khai kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), bệnh viện đã cử ê kíp bác sĩ, kỹ thuật viên học tập tại TP. Hồ Chí Minh và được cấp chứng chỉ để tiến tới triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Thủ phạm” trong ăn uống khiến tóc gãy rụng nhiều

“Thủ phạm” trong ăn uống khiến tóc gãy rụng nhiều

Làm đẹp

(GLO)- Chế độ ăn uống thiếu khoa học là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tóc rụng nhiều. Việc tiêu thụ thường xuyên một số loại thực phẩm không phù hợp, thiếu dưỡng chất cần thiết hoặc ăn uống mất cân đối có thể làm tóc yếu, dễ gãy rụng và khó phục hồi nếu không điều chỉnh kịp thời.

Dầu dừa có thể nấu ăn?

Dầu dừa có thể nấu ăn?

Dinh dưỡng

(GLO)- Thời gian gần đây, dầu dừa xuất hiện ngày càng nhiều trong gian bếp của các gia đình, khiến không ít người băn khoăn rằng loại dầu này có nấu ăn được không và dùng thế nào cho an toàn?

Đánh tan mỡ bụng trong bữa tối với các món canh thanh đạm

Đánh tan mỡ bụng trong bữa tối với các món canh thanh đạm

Làm đẹp

(GLO)- Bữa tối đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng và mỡ bụng. Việc lựa chọn các món canh thanh đạm như bắp cải, rong biển đậu phụ, bí đao hay nấm không chỉ giúp no lâu, dễ tiêu mà còn hỗ trợ giảm tích tụ mỡ bụng, phù hợp với những người muốn giữ dáng và cải thiện sức khỏe.

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Dinh dưỡng

(GLO)- Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đến nay tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, kết hợp truyền thông thay đổi hành vi, cải thiện bữa ăn và chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời.

null