Bệnh viện đa khoa Gia Lai cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, ngưng tim

(GLO)- Ngày 30-1, bệnh nhân P.T.H (SN 1975)- thôn 3, xã Biển Hồ đã ổn định sức khỏe. Trước đó, bệnh nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) trong tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp, ngưng tim và được các y, bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện đa khoa Gia Lai) cho biết: Bệnh nhân P.T.H nhập viện cấp cứu vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 27-1. Trước khi nhập viện 2 giờ, bệnh nhân có các triệu chứng choáng váng, tức ngực, khó thở. Trên đường đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai cấp cứu, bệnh nhân ngưng tim, mất ý thức, tím tái...

Bác sĩ CKII Trần Kế Toán thăm khám cho bệnh nhân P.T.H sau khi can thiệp tim mạch. Ảnh: Như Nguyện

“Bệnh nhân nhập đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai trong tình trạng hết sức nguy kịch, ngưng tim, hôn mê, nguy cơ tử vong cao. Các y, bác sĩ đã triển khai cấp cứu ngừng tim, đồng thời khởi động ê kíp can thiệp động mạch vành. Trong vòng 30 phút, bệnh nhân được đưa lên phòng can thiệp và được thực hiện tái thông mạch vành trong vòng 1 giờ 30 phút. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Với ca bệnh này, bệnh nhân chỉ cần đến viện chậm trễ vài phút thôi thì hậu quả sẽ hết sức nặng nề”- bác sĩ Toán cho biết.

Trải qua cơn thập tử nhất sinh, sức khỏe bệnh nhân P.T.H đã dần hồi phục. Anh P.T.H chia sẻ: “Các y, bác sĩ đã cứu sống và chăm sóc tôi rất tận tình những ngày qua. Tôi xin tri ân tất cả mọi người”.

Theo bác sĩ Toán, việc phát hiện sớm nhồi máu cơ tim hết sức quan trọng, đảm bảo thời gian vàng góp phần cứu sống người bệnh. Bên cạnh đó, sự phối hợp nhuần nhuyễn, xử lý nhanh chóng của đội ngũ y tế sẽ giúp cứu sống người bệnh, không để lại di chứng.

Vì vậy, khi phát hiện các triệu chứng điển hình của cơn nhồi máu cơ tim như: Đau ngực trái từng cơn, tăng lên khi gắng sức, cơn đau có thể kèm vã mồ hôi, người mệt, khó thở... người bệnh nên lập tức đến bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất để được khám chữa bệnh kịp thời.

Sự phối hợp nhuần nhuyễn, xử lý nhanh chóng của đội ngũ y tế đã giúp cứu sống người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

“Thời gian qua, các ca nhồi máu cơ tim có chiều hướng gia tăng ở cả những người trẻ tuổi. Do vậy, người dân nên dự phòng nhồi máu cơ tim, điều trị tích cực các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu… Ngoài ra, mọi người tăng cường rèn luyện, tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống khoa học, giảm muối… Đồng thời, người dân cần xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và kiểm soát kịp thời các yếu tố nguy cơ tim mạch” - bác sĩ Toán khuyến cáo.