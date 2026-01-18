Gia Lai: Hội thảo khoa học Cập nhật các phương pháp kết hợp xương điều trị gãy xương đùi vùng mấu chuyển

(GLO)- Ngày 17-1, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) tổ chức Hội thảo Khoa học "Cập nhật các phương pháp kết hợp xương điều trị gãy xương đùi vùng mấu chuyển" với sự tham gia của các bác sĩ, chuyên gia đến từ bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Nghi Thành Nhân - Phó Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế trình bày chuyên đề tại hội thảo. Ảnh: CTV

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Nghi Thành Nhân - Phó Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế trình bày chuyên đề: Chỉ định cho gãy vùng mấu chuyển xương đùi; bác sĩ CKII Dương Ngọc Sơn - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bỏng (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) báo cáo chuyên đề: Điều trị gãy liên mấu chuyển vùng xương đùi ở người cao tuổi bằng đinh PFNA không C - Arm tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và bác sĩ CKII Trình Anh Hoàng - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trình bày về Quy trình đóng đinh Neosupra.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã được các chuyên gia hướng dẫn thực hành sử dụng hệ thống Neosupra, PFNA, C-Arm hiện đại và cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng thực tế.