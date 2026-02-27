Ngành Y tế Gia Lai hướng đến sự hài lòng của người bệnh

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, ngành Y tế Gia Lai đang nỗ lực phát triển toàn diện cả về quy mô, chất lượng và chiều sâu chuyên môn.

Kiện toàn hệ thống y tế, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

Sau khi sáp nhập, hệ thống y tế tỉnh Gia Lai nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động thông suốt, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân không bị gián đoạn.

Kết thúc năm 2025, toàn ngành thực hiện vượt 8/9 chỉ tiêu của tỉnh về lĩnh vực y tế - dân số (1 chỉ tiêu tạm hoãn đánh giá là tỷ lệ xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã). Đặc biệt, Sở Y tế là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong năm 2025.

Đặc biệt, trong tiến trình cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ công của cả nước, ngành Y tế Gia Lai đang bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

Đến cuối năm 2025, 100% cơ sở khám - chữa bệnh trên địa bàn tỉnh áp dụng bệnh án điện tử, góp phần rút ngắn quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Toàn ngành Y tế tỉnh hiện có hơn 9.670 cán bộ, nhân viên, 95,5% trạm y tế xã có bác sĩ, cùng việc làm chủ nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu giúp giảm chuyển tuyến, nâng cao chất lượng điều trị ngay tại địa phương.

Các y, bác sĩ nỗ lực đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ảnh: Như Nguyện

Ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế - cho biết: Sau khi sáp nhập, hệ thống y tế tỉnh bao gồm nhiều đơn vị kể cả khám bệnh, chữa bệnh, dự phòng cũng như y tế cơ sở.

Đến thời điểm này, bộ máy của tỉnh đã hoàn thiện và có những bước tiến vững chắc, sẵn sàng hội nhập, phát triển trong kỷ nguyên mới với các đề án, kế hoạch được vạch sẵn.

Đối với trạm y tế, sau khi bàn giao cho UBND cấp xã, UBND tỉnh đã ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và UBND cấp xã trong việc triển khai công tác y tế tại cơ sở.

“Ngành Y tế tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm và mang tính đột phá trong giai đoạn 2026-2030, thể hiện rất rõ trong Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh đến năm 2030 và thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong đó, ngành Y tế tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển y tế bền vững, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển y tế cơ sở, đồng thời từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên môn sâu, giảm chuyển tuyến.

Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết số 72-NQ/TW, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, công bằng và hiệu quả ngay tại địa phương” - Giám đốc Sở Y tế cho hay.

Nâng cao chất lượng phục vụ và chiều sâu chuyên môn

Các bệnh viện trên địa bàn đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao trong khám - chữa bệnh. Đặc biệt, trong lĩnh vực chăm sóc trẻ sinh non, nhiều ca sinh non cực nhẹ cân đã được cứu sống.

Bác sĩ CKI Hoàng Ngọc Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh - cho biết: “Mỗi năm, Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Nhi tỉnh tiếp nhận điều trị cho hàng nghìn trẻ sơ sinh với nhiều bệnh lý, trong đó, trẻ sinh non hoặc nhẹ cân chiếm khoảng 30%.

Đặc biệt, tháng 3-2024, có bé gái chào đời với thai kỳ 26 tuần, cân nặng chỉ 500 g đã được cứu sống một cách kỳ diệu nhờ chuyên môn và trái tim đầy nhiệt huyết của đội ngũ y, bác sĩ. Đến nay, bé mạnh khỏe và lanh lợi. Dịp Tết vừa qua, gia đình đưa bé đến thăm các y, bác sĩ”.

Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ê kíp Đơn vị đột quỵ (Khoa Lão) đã can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thành công, góp phần cứu sống một bệnh nhân nam nhồi máu não cấp.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai - chia sẻ: Đây là ca can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA đầu tiên tại địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã cử ê kíp y, bác sĩ đi học tập tại các bệnh viện tuyến trên cũng như đã được chuyển giao và hoàn toàn làm chủ kỹ thuật này, từ đó giúp bệnh nhân trên địa bàn được tiếp cận các kỹ thuật điều trị mới, nâng cao chất lượng điều trị tại chỗ cho người bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thăm hỏi bệnh nhân sau điều trị đột quỵ cuối tháng 1-2026. Ảnh: Như Nguyện

Trong lộ trình nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh và giảm chuyển tuyến, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh đang khẳng định vai trò là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh khi làm chủ và triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật chuyên môn sâu.

Nổi bật là phẫu thuật nội soi nâng cao, chẩn đoán hình ảnh hiện đại với hệ thống CT, MRI, can thiệp tim mạch, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình phức tạp, cấp cứu và điều trị đột quỵ chuyên sâu… góp phần mang lại cơ hội điều trị kịp thời, chất lượng cao cho người dân ngay tại địa phương.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung - Trưởng Khoa Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh) cho biết: “Trong các kỹ thuật chúng tôi đã triển khai như tiêu sọ huyết đường tĩnh mạch, cấp cứu hồi sức đột quỵ thì nổi trội là kỹ thuật can thiệp nội mạch.

Sắp tới, đơn vị sẽ triển khai kỹ thuật đặt Stent cho những túi phình chưa vỡ nhưng có nguy cơ sẽ vỡ, qua đó, giúp kiểm soát và phát hiện sớm khi bệnh nhân chưa gặp nguy kịch, giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ tử vong”.