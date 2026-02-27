Những loại trái cây gây “nóng trong”, dễ nổi mụn

(GLO)- Trái cây mang lại nhiều vitamin và khoáng chất, song không phải loại nào cũng phù hợp nếu dùng quá nhiều. Một số loại trái cây có tính nóng hoặc chứa lượng đường cao có thể khiến cơ thể tích nhiệt, dễ nổi mụn và gây khó chịu.

Nhãn

Nhãn có vị ngọt đậm, giàu vitamin và khoáng chất nhưng lại có tính nóng. Ảnh: M.T

Nhãn có vị ngọt đậm, giàu vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, người đang bị “nóng trong”, nhiều mụn nếu ăn nhiều nhãn có thể khiến tình trạng mụn nặng hơn, kèm theo ngứa hoặc mẩn đỏ.

Ngay cả khi không bị mụn, bạn cũng chỉ nên ăn với lượng vừa phải.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn nhãn, vì khi ăn vào, cơ thể nóng trong, gây xáo trộn sự phát triển bình thường của thai nhi.

Vải

Vải là loại quả có hàm lượng đường quá cao. Loại quả này dễ làm cơ thể tăng nhiệt, từ đó kích thích nổi mụn. Người thừa cân, béo phì hoặc mắc tiểu đường cũng nên hạn chế vì nguy cơ tăng đường huyết. Quả vải cũng không tốt cho thai phụ đã từng mắc bệnh tiểu đường cũng như thừa cân.

Quả vải dễ làm cơ thể tăng nhiệt, từ đó kích thích nổi mụn. Ảnh: Internet

Xoài

Xoài giàu vitamin C, tốt cho miễn dịch. Tuy vậy, theo y học cổ truyền, xoài có tính bình. Tuy nhiên, với những quả xoài chín mọng, nếu ăn quá nhiều sẽ dễ sinh nhiệt, trẻ em ăn nhiều cũng bị nổi mụn, mẩn đỏ, rôm sảy…

Mít

Mít có vị ngọt đậm, giàu năng lượng và thường được tiêu thụ nhiều vào mùa hè bởi sự thơm ngon. Dẫu vậy, do tính nóng và hàm lượng đường cao, ăn nhiều mít có thể khiến bạn nổi mụn nhọt tức thời hoặc khiến tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn.

Vú sữa

Đây là loại trái cây thơm ngon và dễ ăn nên được nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng, vú sữa cũng dễ gây nổi mụn vì có tính nóng. Khi ăn vú sữa, bạn nhớ tránh phần vỏ, vì nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra táo bón do có chứa nhiều nhựa chát.

Sầu riêng và nhiều loại trái cây có tính nóng khiến cơ thể dễ bị nổi mụn. Ảnh: M.T

Sầu riêng

Sầu riêng giàu năng lượng, chất béo và đường tự nhiên cao nên nếu ăn nhiều dễ gây “bốc nhiệt”, đầy bụng.

Với người cơ địa dễ nổi mụn, nóng gan hoặc đang viêm da, ăn với lượng lớn rất dễ lên mụn ngay ngày hôm sau.

Thế nên bạn cần ăn lượng vừa phải (1-2 múi/lần), tránh ăn buổi tối hoặc khi đang khát, nóng trong.

Chôm chôm

Loại quả này chứa hàm lượng đường khá cao, dễ gây tăng đường huyết tạm thời và cảm giác nóng người. Ăn nhiều chôm chôm có thể gây rôm sảy, ngứa, nổi mụn, nhất là ở trẻ nhỏ hoặc người cơ địa nhiệt. Bạn nên ăn chôm chôm sau bữa chính, kết hợp uống đủ nước để giảm cảm giác nóng.