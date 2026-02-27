Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Những loại trái cây gây “nóng trong”, dễ nổi mụn

(GLO)- Trái cây mang lại nhiều vitamin và khoáng chất, song không phải loại nào cũng phù hợp nếu dùng quá nhiều. Một số loại trái cây có tính nóng hoặc chứa lượng đường cao có thể khiến cơ thể tích nhiệt, dễ nổi mụn và gây khó chịu.

Nhãn

Nhãn có vị ngọt đậm, giàu vitamin và khoáng chất nhưng lại có tính nóng. Ảnh: M.T

Nhãn có vị ngọt đậm, giàu vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, người đang bị “nóng trong”, nhiều mụn nếu ăn nhiều nhãn có thể khiến tình trạng mụn nặng hơn, kèm theo ngứa hoặc mẩn đỏ.

Ngay cả khi không bị mụn, bạn cũng chỉ nên ăn với lượng vừa phải.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai nên hạn chế ăn nhãn, vì khi ăn vào, cơ thể nóng trong, gây xáo trộn sự phát triển bình thường của thai nhi.

Vải

Vải là loại quả có hàm lượng đường quá cao. Loại quả này dễ làm cơ thể tăng nhiệt, từ đó kích thích nổi mụn. Người thừa cân, béo phì hoặc mắc tiểu đường cũng nên hạn chế vì nguy cơ tăng đường huyết. Quả vải cũng không tốt cho thai phụ đã từng mắc bệnh tiểu đường cũng như thừa cân.

Quả vải dễ làm cơ thể tăng nhiệt, từ đó kích thích nổi mụn. Ảnh: Internet

Xoài

Xoài giàu vitamin C, tốt cho miễn dịch. Tuy vậy, theo y học cổ truyền, xoài có tính bình. Tuy nhiên, với những quả xoài chín mọng, nếu ăn quá nhiều sẽ dễ sinh nhiệt, trẻ em ăn nhiều cũng bị nổi mụn, mẩn đỏ, rôm sảy…

Mít

Mít có vị ngọt đậm, giàu năng lượng và thường được tiêu thụ nhiều vào mùa hè bởi sự thơm ngon. Dẫu vậy, do tính nóng và hàm lượng đường cao, ăn nhiều mít có thể khiến bạn nổi mụn nhọt tức thời hoặc khiến tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn.

Vú sữa

Đây là loại trái cây thơm ngon và dễ ăn nên được nhiều người ưa chuộng. Thế nhưng, vú sữa cũng dễ gây nổi mụn vì có tính nóng. Khi ăn vú sữa, bạn nhớ tránh phần vỏ, vì nếu ăn quá nhiều sẽ gây ra táo bón do có chứa nhiều nhựa chát.

Sầu riêng và nhiều loại trái cây có tính nóng khiến cơ thể dễ bị nổi mụn. Ảnh: M.T

Sầu riêng

Sầu riêng giàu năng lượng, chất béo và đường tự nhiên cao nên nếu ăn nhiều dễ gây “bốc nhiệt”, đầy bụng.

Với người cơ địa dễ nổi mụn, nóng gan hoặc đang viêm da, ăn với lượng lớn rất dễ lên mụn ngay ngày hôm sau.

Thế nên bạn cần ăn lượng vừa phải (1-2 múi/lần), tránh ăn buổi tối hoặc khi đang khát, nóng trong.

Chôm chôm

Loại quả này chứa hàm lượng đường khá cao, dễ gây tăng đường huyết tạm thời và cảm giác nóng người. Ăn nhiều chôm chôm có thể gây rôm sảy, ngứa, nổi mụn, nhất là ở trẻ nhỏ hoặc người cơ địa nhiệt. Bạn nên ăn chôm chôm sau bữa chính, kết hợp uống đủ nước để giảm cảm giác nóng.

Rau ngổ và những công dụng đáng giá với sức khỏe

Rau ngổ và những công dụng đáng giá với sức khỏe

(GLO)- Từ loại rau gia vị quen thuộc, rau ngổ đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt và lợi tiểu. Bổ sung đúng cách trong bữa ăn có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe.

Đức Cơ: Một spa bị tố cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng

Đức Cơ: Một spa bị tố cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng

(GLO)- Cho rằng Spa Ruby (số 536 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) do bà Trần Thị Kim Oanh làm chủ cung cấp dịch vụ, sản phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng; bán hàng không xuất hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, bà Lê Thị Bích Nga (SN 1990, trú tại đường Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Ty) đã có đơn đề nghị ngành chức năng vào cuộc làm rõ.
Khai trương Viện thẩm mỹ ANGEL tại TP. Pleiku

Khai trương Viện thẩm mỹ ANGEL tại TP. Pleiku

(GLO)- Với mong muốn mang dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao đến gần hơn với khách hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 19-11, Viện thẩm mỹ ANGEL (38 Ung Văn Khiêm, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) tổ chức lễ khai trương, đi vào hoạt động. Viện thẩm mỹ ANGEL có không gian sang trọng, cùng trang-thiết bị hiện đại, cung cách phục vụ tận tình, chu đáo.
Chuyện thật như đùa

Chuyện thật như đùa

Chuyện thật như đùa tại cơ sở thẩm mỹ Kangzin (Viện Thẩm mỹ 175 Sài Gòn, 368 Hùng Vương, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho thấy cần biện pháp cứng rắn hơn đối với hoạt động thẩm mỹ.
“Tiền mất tật mang” vì dịch vụ thẩm mỹ “chui”

“Tiền mất tật mang” vì dịch vụ thẩm mỹ “chui”

(GLO)- Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng cao của người dân, nhiều cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đã hình thành và đi vào hoạt động. Bên cạnh những cơ sở đảm bảo điều kiện hoạt động thì vẫn còn không ít cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không phép, hoạt động “chui”. Đáng nói là những cơ sở này lại quảng cáo rầm rộ và thực hiện các dịch vụ, thủ thuật, phẫu thuật thẩm mỹ xâm lấn gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân.
Phụ nữ U40 ăn gì để giảm lão hóa?

Phụ nữ U40 ăn gì để giảm lão hóa?

(GLO)- Phụ nữ bước sang độ tuổi U40 cũng là lúc bước vào quá trình lão hóa. Bổ sung thực phẩm dinh dưỡng như thế nào để kéo giảm quá trình ấy cũng cần được chị em cân nhắc nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Nho kiểng độc đáo, phục vụ khách chơi Tết

Thay vì đưa ra thị trường các sản phẩm nho đóng gói, trái nho tươi..., nông dân tỉnh Ninh Thuận - vùng nho nổi tiếng cả nước - đã chăm chút từng gốc nho, tạo dáng trong chậu kiểng phục vụ thú chơi cây những ngày xuân.
