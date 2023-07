Viên uống chống nắng dùng bao lâu để có hiệu quả ?

Theo TS-BS Nguyễn Lan Anh (Trung tâm Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108), trên thực tế, viên uống chống nắng không tạo ra lớp màng bảo vệ da như khi bôi kem chống nắng, do đó, tia UV vẫn xuyên qua da. Nhưng nhờ hoạt động của các chất chống ô xy hóa mà các phản ứng ô xy hóa trong da dẫn đến tăng tổng hợp melanin bị ức chế, do đó giúp cho da ít bị đổi màu, đồng thời ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm, giảm các triệu chứng do bỏng nắng.

Về cách sử dụng hiệu quả, bác sĩ Lan Anh lưu ý, viên uống chống nắng cần có thời gian tích lũy đủ lâu dài, có nghĩa cần phải uống trong vài tháng chứ không phải uống 1 viên trước khi ra khỏi nhà 2 tiếng là có tác dụng.

Như vậy, kem chống nắng và viên uống chống nắng hoạt động theo 2 cơ chế khác nhau và hoàn toàn không thể thay thế được cho nhau. Viên uống chỉ giúp hỗ trợ và bổ sung thêm tác dụng cho các phương pháp chống nắng ngoài da.

Ưu thế của viên uống chống nắng là thích hợp với những người hay tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, tia tử ngoại như vận động viên, tắm biển, người hay làm việc ngoài trời, người hay ra mồ hôi… vì không cần bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 - 3 giờ, không gây nhờn bóng và bít da như kem và an toàn cho những người có làn da nhạy cảm.

Việc sử dụng viên uống chống nắng cần tuân thủ liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không tự ý tăng liều vì trong thành phần viên uống chống nắng có vitamin A, khi uống quá liều sẽ gây ngộ độc vitamin A.

Viên uống chống nắng không có tác dụng thay thế kem chống nắng. Do đó, nên kết hợp viên uống, bôi kem và các phương pháp chống nắng cơ học khác để đạt hiệu quả tốt nhất và có làn da khỏe đẹp.