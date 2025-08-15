Danh mục
Cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim

THẢO KHUY
(GLO)-Ngày 15-8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống thành công ông N.B.T. (67 tuổi, quê Đồng Nai) bị ngừng tim, ngừng thở do nhồi máu cơ tim. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện với sức khỏe ổn định.

Trước đó, sáng 5-8, ông T. nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim vùng trước rộng. Chỉ 5 phút sau, bệnh nhân tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng thở; điện tim ghi nhận rung thất - biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong nhanh chóng.

Ekip cấp cứu do Tiến sĩ Lê Thành Ấn - Trưởng khoa Tim mạch can thiệp phụ trách nhanh chóng tiến hành sốc điện khử rung, đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ hô hấp. Kết quả chụp mạch vành cho thấy tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước và hẹp 70% động mạch vành phải. Bệnh nhân được can thiệp nong mạch và đặt 2 stent khẩn cấp.

gen-h-tim-mach.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: ĐVCC

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, tim hoạt động ổn định và được điều trị các bệnh kèm theo gồm viêm phổi, đái tháo đường type 2, suy thận mạn giai đoạn 3B.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim là bệnh lý cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi kèm biến chứng ngừng tim. Thành công của ca bệnh khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp và tinh thần tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

gen-n-thu-cam-on.jpg
Thư cảm ơn của bệnh nhân gửi Bệnh viện. Ảnh: ĐVCC

Theo bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, những năm qua, với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Bệnh viện đã được trang bị hệ thống can thiệp mạch hiện đại, cùng đội ngũ y-bác sĩ giàu kinh nghiệm, đủ khả năng xử trí kịp thời trong mọi tình huống, đặc biệt là những ca nhồi máu cơ tim có sốc, góp phần nâng cao cơ hội sống cho người dân trong và ngoài tỉnh.

