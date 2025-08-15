Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Thắp lên hy vọng sống cho người bệnh mất khả năng nuốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Hai năm trước, thủ thuật mở thông dạ dày ra da qua nội soi (PEG) lần đầu được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai áp dụng. Từ đó, nhiều bệnh nhân từng đối mặt nguy cơ suy kiệt vì mất khả năng nuốt đã tìm lại cơ hội được nuôi dưỡng đầy đủ, cải thiện sức khỏe.

PEG là phương pháp sử dụng ống nội soi mềm đưa qua đường miệng để định vị và tạo đường mở thông trực tiếp từ ngoài thành bụng vào dạ dày. Kỹ thuật này giúp cung cấp dinh dưỡng an toàn, hiệu quả, nâng cao thể trạng, giảm nguy cơ nhiễm trùng và rút ngắn thời gian nằm viện. Đây là can thiệp ít xâm lấn, đơn giản, giảm tối đa biến chứng và hạn chế chi phí so với phẫu thuật.

gen-h-3.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thực hiện thủ thuật PEG cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Ảnh: ĐVCC

Bác sĩ CKI Dương Đỗ Hồng Nhẫn (Khoa Ngoại Tổng hợp) cho biết, PEG thường áp dụng cho bệnh nhân không thể ăn bằng đường miệng và cần nuôi ăn qua sonde trên 4 tuần. Chỉ định gồm: bệnh nhân suy dinh dưỡng do chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, chấn thương vùng đầu - mặt - cổ, mất phản xạ nuốt; người cao tuổi có rối loạn tâm thần; bệnh nhân ung thư vùng thực quản, miệng, hầu, họng gây chèn ép; các trường hợp hẹp thực quản, viêm do xạ trị, sau phẫu thuật lớn vùng bụng, bệnh Crohn thể nặng, bỏng rộng, hóa - xạ trị, rò thực quản, viêm phổi hoặc loét do đặt sonde mũi - dạ dày lâu ngày.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, PEG đã được áp dụng hiệu quả cho bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa trên và một số trường hợp tai biến mạch máu não gây rối loạn nuốt, với tỷ lệ thành công cao, biến chứng thấp. Kỹ thuật này không chỉ nâng cao chất lượng dinh dưỡng, cải thiện thể trạng cho người bệnh mà còn góp phần đa dạng hóa chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, đặc biệt trong lĩnh vực nội soi can thiệp, tăng niềm tin của người dân và tiết kiệm chi phí điều trị.

Theo bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện, kỹ thuật PEG hiện được phối hợp thực hiện tại các khoa Nội Tiêu hóa, Ngoại Tổng hợp và Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện tuyến tỉnh.

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và quy trình để triển khai, trong đó có đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm về nội soi can thiệp, ngoại tổng hợp cùng hệ thống nội soi dạ dày hiện đại, bộ dụng cụ mở thông và các thiết bị hỗ trợ gây mê - hồi sức. Chỉ sau thời gian ngắn áp dụng, kỹ thuật đã được thực hiện thành công cho nhiều bệnh nhân, tỷ lệ biến chứng thấp, cải thiện rõ rệt tình trạng dinh dưỡng và thể trạng, đồng thời giảm áp lực chuyển tuyến”, bác sĩ Bình cho biết.

gen-h-4.jpg
5.jpg
Sau 2 năm thực hiện PEG, sức khỏe cụ bà bị tai biến mạch máu não dầ được cải thiện. Ảnh: ĐVCC

Một trường hợp điển hình là cụ bà 86 tuổi ở phường Quy Nhơn, bị tai biến mạch máu não suốt 5 năm, liệt nửa người và mất phản xạ nuốt. Trước đây, cụ phải đặt ống sonde dạ dày qua mũi, dẫn đến viêm loét vòm họng và viêm phổi tái diễn. Hai năm trước, sau khi được hội chẩn và thực hiện kỹ thuật PEG, sức khỏe của cụ cải thiện rõ rệt, không còn viêm phổi, thể trạng tốt hơn, tinh thần minh mẫn. Trường hợp này cho thấy ưu điểm nổi bật của PEG khi không cần phẫu thuật, ít đau, ít biến chứng và thời gian thực hiện nhanh.

Chia sẻ về kế hoạch thời gian tới, bác sĩ Võ Thành Nam Bình cho biết: Từ những kết quả bước đầu, Bệnh viện sẽ tiếp tục nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn với các viện, trường cũng như tại các hội nghị khoa học. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục đào tạo nhân lực, đầu tư bổ sung hệ thống nội soi tiêu hóa, nhằm phục vụ người bệnh kịp thời và hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Có thể bạn quan tâm

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Tin tức

(GLO)- Một số vật dụng quen thuộc trong gian bếp như chảo chống dính, hộp nhựa, thớt… nếu dùng sai cách hoặc đã xuống cấp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thế nhưng, nhiều gia đình vẫn đang hàng ngày sử dụng mà không biết rằng chúng vô cùng độc hại.

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Tin tức

(GLO)-Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần kèm nạo vét hạch cổ hai bên cho một bệnh nhân ung thư thanh quản giai đoạn sớm.

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Tin tức

(GLO)- Trong một nghiên cứu vừa được công bố vào ngày 22-7 trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, trung bình, não của người trưởng thành sống qua đại dịch Covid-19 sẽ lão hóa nhanh hơn 5,5 tháng so với trước đại dịch.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh làm thủ tục đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân bằng Căn cước công dân. Ảnh: Thảo Khuy

Kinh nghiệm tích lũy tạo thế chủ động

Tin tức

(GLO)-Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong đó, việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) được xem là một bước tiến quan trọng, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn.

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Sức khỏe

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng do sản xuất, buôn bán lưu thông trên thị trường lô sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Sức khỏe

(GLO)- Tại Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, nhiều bệnh nhân đang điều trị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Điều đáng nói, sau thời gian điều trị khỏi bệnh về nhà, họ lại tái nghiện rượu, khiến gia đình xung đột, người thân xa lánh, mái ấm đổ vỡ...

null