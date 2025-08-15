Thắp lên hy vọng sống cho người bệnh mất khả năng nuốt

(GLO)-Hai năm trước, thủ thuật mở thông dạ dày ra da qua nội soi (PEG) lần đầu được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai áp dụng. Từ đó, nhiều bệnh nhân từng đối mặt nguy cơ suy kiệt vì mất khả năng nuốt đã tìm lại cơ hội được nuôi dưỡng đầy đủ, cải thiện sức khỏe.

PEG là phương pháp sử dụng ống nội soi mềm đưa qua đường miệng để định vị và tạo đường mở thông trực tiếp từ ngoài thành bụng vào dạ dày. Kỹ thuật này giúp cung cấp dinh dưỡng an toàn, hiệu quả, nâng cao thể trạng, giảm nguy cơ nhiễm trùng và rút ngắn thời gian nằm viện. Đây là can thiệp ít xâm lấn, đơn giản, giảm tối đa biến chứng và hạn chế chi phí so với phẫu thuật.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thực hiện thủ thuật PEG cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Ảnh: ĐVCC

Bác sĩ CKI Dương Đỗ Hồng Nhẫn (Khoa Ngoại Tổng hợp) cho biết, PEG thường áp dụng cho bệnh nhân không thể ăn bằng đường miệng và cần nuôi ăn qua sonde trên 4 tuần. Chỉ định gồm: bệnh nhân suy dinh dưỡng do chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não, chấn thương vùng đầu - mặt - cổ, mất phản xạ nuốt; người cao tuổi có rối loạn tâm thần; bệnh nhân ung thư vùng thực quản, miệng, hầu, họng gây chèn ép; các trường hợp hẹp thực quản, viêm do xạ trị, sau phẫu thuật lớn vùng bụng, bệnh Crohn thể nặng, bỏng rộng, hóa - xạ trị, rò thực quản, viêm phổi hoặc loét do đặt sonde mũi - dạ dày lâu ngày.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai, PEG đã được áp dụng hiệu quả cho bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa trên và một số trường hợp tai biến mạch máu não gây rối loạn nuốt, với tỷ lệ thành công cao, biến chứng thấp. Kỹ thuật này không chỉ nâng cao chất lượng dinh dưỡng, cải thiện thể trạng cho người bệnh mà còn góp phần đa dạng hóa chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, đặc biệt trong lĩnh vực nội soi can thiệp, tăng niềm tin của người dân và tiết kiệm chi phí điều trị.

Theo bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện, kỹ thuật PEG hiện được phối hợp thực hiện tại các khoa Nội Tiêu hóa, Ngoại Tổng hợp và Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện tuyến tỉnh.

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và quy trình để triển khai, trong đó có đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm về nội soi can thiệp, ngoại tổng hợp cùng hệ thống nội soi dạ dày hiện đại, bộ dụng cụ mở thông và các thiết bị hỗ trợ gây mê - hồi sức. Chỉ sau thời gian ngắn áp dụng, kỹ thuật đã được thực hiện thành công cho nhiều bệnh nhân, tỷ lệ biến chứng thấp, cải thiện rõ rệt tình trạng dinh dưỡng và thể trạng, đồng thời giảm áp lực chuyển tuyến”, bác sĩ Bình cho biết.

Sau 2 năm thực hiện PEG, sức khỏe cụ bà bị tai biến mạch máu não dầ được cải thiện. Ảnh: ĐVCC

Một trường hợp điển hình là cụ bà 86 tuổi ở phường Quy Nhơn, bị tai biến mạch máu não suốt 5 năm, liệt nửa người và mất phản xạ nuốt. Trước đây, cụ phải đặt ống sonde dạ dày qua mũi, dẫn đến viêm loét vòm họng và viêm phổi tái diễn. Hai năm trước, sau khi được hội chẩn và thực hiện kỹ thuật PEG, sức khỏe của cụ cải thiện rõ rệt, không còn viêm phổi, thể trạng tốt hơn, tinh thần minh mẫn. Trường hợp này cho thấy ưu điểm nổi bật của PEG khi không cần phẫu thuật, ít đau, ít biến chứng và thời gian thực hiện nhanh.

Chia sẻ về kế hoạch thời gian tới, bác sĩ Võ Thành Nam Bình cho biết: Từ những kết quả bước đầu, Bệnh viện sẽ tiếp tục nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn với các viện, trường cũng như tại các hội nghị khoa học. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục đào tạo nhân lực, đầu tư bổ sung hệ thống nội soi tiêu hóa, nhằm phục vụ người bệnh kịp thời và hiệu quả hơn.