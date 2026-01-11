Những thói quen “rước bệnh vào người” khi ăn cơm

(GLO)- Ăn cơm là sinh hoạt hằng ngày nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng cách. Một số thói quen tưởng chừng vô hại trong bữa ăn lại có thể âm thầm gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh nếu duy trì trong thời gian dài.

Không ăn cơm quá nóng

Các nghiên cứu y khoa cảnh báo rằng, việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm có nhiệt độ trên 65°C sẽ làm bỏng lớp tế bào niêm mạc, gây viêm nhiễm mãn tính và là tác nhân hàng đầu dẫn đến ung thư thực quản.

Ăn cơm quá nóng sẽ làm bỏng lớp tế bào niêm mạc, gây viêm nhiễm mãn tính. Ảnh: Internet

Cách tốt nhất là bạn nên để cơm nguội bớt đến nhiệt độ vừa phải trước khi thưởng thức để đảm bảo an toàn cho hệ thống tiêu hóa trên.

Không ăn quá nhiều cơm

Việc nạp quá nhiều tinh bột không chỉ gây áp lực cho tuyến tụy mà còn dẫn đến tích tụ mỡ thừa, gây béo phì và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Bạn nên cân đối khẩu phần cơm, tăng cường rau xanh và protein để duy trì mức năng lượng ổn định mà không gây hại cho quá trình chuyển hóa của cơ thể.

Không ăn quá nhanh

Nhiều người có thói quen ăn nhanh cho xong bữa nhưng đây chính là "kẻ thù" của dạ dày. Khi bạn nhai không kỹ, thức ăn xuống dạ dày vẫn còn ở dạng thô, buộc dạ dày phải co bóp mạnh hơn và tiết nhiều axit hơn để xử lý, về lâu dài sẽ gây viêm loét dạ dày.

Uống nhiều nước ngọt trong khi ăn là thói quen gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Không uống nhiều nước hoặc nước ngọt trong khi ăn

Uống quá nhiều nước, đặc biệt là nước đá hay nước ngọt có ga trong bữa ăn sẽ làm loãng dịch vị dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn.

Việc chất lỏng tràn lan trong dạ dày khiến các enzym tiêu hóa khó tiếp xúc với thức ăn, gây ra cảm giác nặng bụng và khó tiêu.

Hạn chế ăn cơm nguội qua đêm

Cơm nấu từ hôm trước nếu không được bảo quản trong tủ lạnh rất dễ bị nhiễm khuẩn Bacillus cereus. Loại vi khuẩn này có thể tồn tại ngay cả khi bạn rang hoặc hâm nóng lại cơm, gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, tiêu chảy và đau bụng dữ dội.

Không vừa đi vừa ăn

Khi di chuyển, cơ thể không ở trạng thái nghỉ ngơi cần thiết cho dạ dày hoạt động. Thức ăn khó được nghiền kỹ, dễ gây đầy bụng, đau dạ dày, lâu dài dẫn đến viêm dạ dày.

Chưa kể, ăn trong lúc đi lại rất dễ nuốt vội, làm tăng nguy cơ hóc, sặc - đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người lớn tuổi.