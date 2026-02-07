Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

2 bệnh viện tại Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện về lĩnh vực lao và bệnh phổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 6-2, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Pleiku (tỉnh Gia Lai) và Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn tổ chức Chương trình kết nghĩa và ký kết hợp tác toàn diện.

Tại chương trình, sau khi trao đổi, thảo luận trên tinh thần hợp tác, tự nguyện và cùng phát triển, đại diện cho 2 đơn vị, ông Mai Minh Hiền - Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Pleiku và ông Đỗ Phúc Thanh - Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn đã ký kết Thỏa thuận hợp tác.

z7506714394310-713c45551b157b2dc0f51a6e895b3af5.jpg
Đoàn công tác của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn do Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Đỗ Phúc Thanh (ngoài cùng bên trái) - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện làm trưởng đoàn. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, 2 bệnh viện thống nhất các nội dung gồm: Hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao các kỹ thuật về xử trí bệnh lao và bệnh phổi; tư vấn, hỗ trợ chuyên môn trong công tác khám, chữa bệnh; công tác phòng, chống lao tại cộng đồng. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gồm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế; tạo điều kiện cho cán bộ của 2 bên tham quan, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Đồng thời, 2 bên chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, quản trị bệnh viện; cải tiến chất lượng bệnh viện; phối hợp trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật khi có điều kiện phù hợp. 2 đơn vị thống nhất trao đổi, hỗ trợ các nội dung khác trên cơ sở nhu cầu thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật.

ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-2359.jpg
Lãnh đạo 2 đơn vị thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, việc ký kết hợp tác giữa các bệnh viện trong tỉnh là một trong các chủ trương của Sở Y tế tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó và hợp tác cùng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng cần tránh trồng vì chứa độc tố

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

Tin tức

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Sức khỏe

(GLO)- Từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và các nhà hảo tâm, nhiều trẻ em, người nghèo đã tìm lại ánh sáng và thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

Tin tức

(GLO)- Ngồi làm việc nhiều giờ trước máy tính là đặc thù của dân văn phòng, song tư thế ngồi sai có thể gây đau lưng, mỏi cổ và ảnh hưởng lâu dài đến cột sống. Những mẹo ngồi đúng tư thế dưới đây giúp giảm áp lực cơ - xương - khớp và nâng cao hiệu quả làm việc.

Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Tin tức

(GLO)- Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc, húng quế còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng khuẩn tự nhiên đến giúp giảm căng thẳng, loại rau dân dã này đang được giới chuyên gia đánh giá cao nếu sử dụng đúng cách.

Các đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cam kết sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công tại xã Hoài Ân trước ngày 7-2.

Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết: Thông qua đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết trước ngày 7-2 sẽ hoàn thành việc thi công đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc.

Những thói quen “rước bệnh vào người” khi ăn cơm

Những thói quen “rước bệnh vào người” khi ăn cơm

Tin tức

(GLO)- Ăn cơm là sinh hoạt hằng ngày nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng cách. Một số thói quen tưởng chừng vô hại trong bữa ăn lại có thể âm thầm gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh nếu duy trì trong thời gian dài.

null