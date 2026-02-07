2 bệnh viện tại Gia Lai ký kết hợp tác toàn diện về lĩnh vực lao và bệnh phổi

Tại chương trình, sau khi trao đổi, thảo luận trên tinh thần hợp tác, tự nguyện và cùng phát triển, đại diện cho 2 đơn vị, ông Mai Minh Hiền - Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Pleiku và ông Đỗ Phúc Thanh - Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn đã ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Đoàn công tác của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn do Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Đỗ Phúc Thanh (ngoài cùng bên trái) - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện làm trưởng đoàn. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, 2 bệnh viện thống nhất các nội dung gồm: Hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao các kỹ thuật về xử trí bệnh lao và bệnh phổi; tư vấn, hỗ trợ chuyên môn trong công tác khám, chữa bệnh; công tác phòng, chống lao tại cộng đồng. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gồm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế; tạo điều kiện cho cán bộ của 2 bên tham quan, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Đồng thời, 2 bên chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, quản trị bệnh viện; cải tiến chất lượng bệnh viện; phối hợp trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật khi có điều kiện phù hợp. 2 đơn vị thống nhất trao đổi, hỗ trợ các nội dung khác trên cơ sở nhu cầu thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật.

Lãnh đạo 2 đơn vị thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, việc ký kết hợp tác giữa các bệnh viện trong tỉnh là một trong các chủ trương của Sở Y tế tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó và hợp tác cùng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.