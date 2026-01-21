Gia Lai: 2 bệnh viện ký kết hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền-phục hồi chức năng

(GLO)- Ngày 21-1, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku đã ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

Quang cảnh buổi kết nghĩa và ký kết hợp tác toàn diện của 2 bệnh viện. Ảnh: Như Nguyện

Tại chương trình, lãnh đạo 2 bệnh viện đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các nhu cầu cần hợp tác, hỗ trợ sau khi ký kết.

Theo đó, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn sẽ hỗ trợ Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku trong chuyển giao các kỹ thuật điều trị y học cổ truyền, phục hồi chức năng phù hợp với thế mạnh của mỗi bệnh viện (như cấy chỉ, phục hồi chức năng sau đột quỵ, điều trị cơ xương khớp, điều trị bằng Oxy cao áp, kỹ thuật xông hơi thuốc bằng máy...); hướng dẫn triển khai các kỹ thuật mới hoặc kỹ thuật nâng cao trong khám bệnh, chữa bệnh; hỗ trợ xây dựng và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, phác đồ điều trị; hỗ trợ phương pháp kiểm tra, đánh giá, các bảng kiểm quy trình kỹ thuật.

Lãnh đạo 2 bệnh viện ký kết văn bản hợp tác. Ảnh: Hồng Quý

Bên cạnh đó, hai đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và hội chẩn chuyên môn; tổ chức hội chẩn các ca bệnh khó, phức tạp (trực tiếp hoặc trực tuyến); cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc khi cần thiết; hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; phối hợp tổ chức sinh hoạt khoa học, trao đổi chuyên môn định kỳ; chia sẻ quản trị tài chính, kinh nghiệm trong việc triển khai bệnh án điện tử, phần mềm quản lý bệnh viện; kinh nghiệm trong việc áp định mức chi phí, kiểm soát chứng từ thanh toán bảo hiểm y tế…