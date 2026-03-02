Những thực phẩm kết hợp với trứng giúp tăng giá trị dinh dưỡng

(GLO)- Trứng vốn giàu dinh dưỡng, nhưng khi kết hợp đúng thực phẩm, giá trị còn tăng lên rõ rệt. Một vài gợi ý dưới đây sẽ giúp bữa ăn cân bằng và cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Cà chua

Cà chua rất giàu Lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tim mạch và ngăn ngừa lão hóa. Thế nhưng, hoạt chất này chỉ tan tốt trong môi trường chất béo.

Trứng kết hợp với cà chua là cặp đôi hoàn hảo, không chỉ ngon miệng mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: TNO

Khi nấu cùng trứng, lượng chất béo tự nhiên trong lòng đỏ sẽ đóng vai trò là dung môi hòa tan, giúp cơ thể hấp thụ Lycopene hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với việc ăn cà chua sống; từ đó, giúp tăng cường hệ miễn dịch và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.

Yến mạch

Yến mạch cung cấp carbohydrate chậm và chất xơ. Trứng mang lại protein và chất béo. Khi kết hợp, chúng làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa sự tăng đột biến glucose và giúp cơ thể no trong nhiều giờ mà không gây cảm giác nặng nề.

Các acid amin trong trứng cũng hoạt động cùng với chất xơ beta-glucan trong yến mạch để hỗ trợ sức khỏe đường ruột và trao đổi chất.

Bơ

Trứng kết hợp cùng quả bơ cũng giúp ổn định đường huyết, tăng cảm giác no lâu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ảnh: Internet

Trứng chứa nhiều vitamin tan trong chất béo (A, D, E, K) nhưng cơ thể cần chất béo lành mạnh để hấp thụ chúng. Và chính chất béo không bão hòa đơn béo ngậy của bơ giúp cơ thể sử dụng các vitamin A, D, E và K từ lòng đỏ trứng một cách hiệu quả hơn.

Trứng kết hợp cùng quả bơ cũng giúp ổn định đường huyết, tăng cảm giác no lâu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Kali trong bơ giúp cân bằng natri, làm giảm huyết áp và căng cơ.

Ớt chuông

Ớt chuông là lựa chọn hoàn hảo để kết hợp với trứng, tốt cho tim mạch và não bộ. Ảnh: M.T

Trứng cung cấp cho cơ thể gần như mọi thứ, ngoại trừ vitamin C. Ớt chuông đã lấp đầy khoảng trống đó một cách tuyệt vời.

Khi kết hợp, món ăn này tạo ra một sức mạnh tổng hợp dinh dưỡng, hỗ trợ độ đàn hồi của da, phục hồi nhanh hơn và sức khỏe trao đổi chất lâu dài.

Cải bó xôi

Cải bó xôi (rau bina) rất giàu Lutein và Zeaxanthin - 2 hoạt chất giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Vitamin E và các acid béo trong lòng đỏ trứng khi kết hợp với loại rau này sẽ tạo thành bộ đôi hoàn hảo, giúp mắt sáng khỏe, đồng thời bổ sung thêm canxi, vitamin K để duy trì mật độ xương khớp, ngăn ngừa loãng xương hiệu quả.