Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Những bộ phận nào của gà không nên ăn thường xuyên?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VOV, TNO, LĐO)

(GLO)- Thịt gà là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng nhưng không phải bộ phận nào cũng nên ăn thường xuyên. Một số bộ phận của gà có thể tích tụ mỡ, chất thải hoặc chứa nhiều cholesterol, nếu sử dụng nhiều dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phao câu và da gà

Phao câu và da gà chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng mức cholesterol. Vì thế, chúng ta cần hạn chế ăn.

Đặc biệt, phao câu là nơi chứa tuyến bã nhờn của gà và là khu vực tập trung của các túi bạch huyết. Các túi này chứa nhiều đại thực bào, có chức năng tiêu diệt vi khuẩn, virus nhưng đồng thời cũng là nơi trú ngụ của nhiều mầm bệnh và chất độc chưa kịp đào thải.

Việc ăn phao câu không chỉ nạp vào cơ thể lượng chất béo bão hòa cực cao mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

phao-cau-va-co-ga-khong-nen-an.jpg
Phao câu và cổ gà là những bộ phận không nên ăn nhiều để tránh gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Cổ

Cổ gà là bộ phận được khá nhiều người ưa chuộng. Nhưng ở dưới mô da của cổ gà lại là nơi tập trung nhiều huyết mạch, tuyến hạch, tuyến bạch huyết và tuyến giải độc.

Các hạch bạch huyết này hoạt động như một bộ lọc ngăn chặn vi khuẩn tấn công cơ thể gà, do đó chúng chứa rất nhiều độc tố, virus và vi khuẩn.

Khi chế biến, nếu không loại bỏ sạch các hạt nhỏ (hạch) nằm dưới lớp da cổ, người ăn rất dễ nạp vào cơ thể các chất gây hại. Chưa kể, lớp da cổ cũng là nơi tích tụ nhiều mỡ thừa nhất, dễ gây tăng cân và máu nhiễm mỡ.

Đầu

Nhiều người có sở thích ăn đầu gà, đặc biệt là phần óc và mắt. Tuy nhiên, đầu gà là nơi tập trung nhiều mạch máu.

Trong quá trình chăn nuôi, nếu gà ăn phải các loại thực phẩm chứa kim loại nặng hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, các chất này thường có xu hướng tích tụ tại các mô não và đầu. Vì thế, ăn quá nhiều đầu gà có thể gây ảnh hưởng không tốt đến hệ thần kinh và sức khỏe.

nhung-bo-phan-nao-cua-ga-khong-nen-an-thuong-xuyen.jpg
Thịt gà là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng nhưng không phải bộ phận nào cũng nên ăn thường xuyên. Ảnh: Nhã Uyên

Phổi

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng phổi gà có thể chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh hô hấp và các kim loại nặng tích tụ từ môi trường sống. Đây cũng là bộ phận chứa nhiều phế nang.

Do cấu trúc dạng xốp, phổi gà rất khó làm sạch hoàn toàn. Ngay cả khi được nấu ở nhiệt độ cao, một số loại vi khuẩn ưa nhiệt và virus ẩn sâu trong các tiểu phế quản vẫn có thể tồn tại.

Chân

chan-ga.jpg
Chân gà chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Ảnh: N.U

Nếu không được nấu chín hoàn toàn, chân gà có thể gây nhiễm khuẩn như salmonella hoặc campylobacter, dẫn đến tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm.

Chân gà chứa nhiều chất béo bão hòa, nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Ngoài ra, nếu không được làm sạch kỹ, khi ăn chân gà có thể có nguy cơ nhiễm giun sán.

Nội tạng

Nội tạng gà, đặc biệt là gan và mề, đóng vai trò là cơ quan chuyển hóa và lọc độc tố. Nếu gà bị bệnh hoặc sử dụng thuốc kháng sinh quá liều, dư lượng sẽ nằm lại tại gan. Mề gà là nơi tiêu hóa thức ăn, thường chứa rất nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng nếu không được làm sạch kỹ lưỡng.

Giun sán trong nội tạng gà còn có thể gây nhiễm trùng. Nội tạng gà cũng chứa hàm lượng cholesterol cực cao, không tốt cho người bị bệnh tim mạch hay gout.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Dinh dưỡng

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Dinh dưỡng

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Dinh dưỡng

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Dinh dưỡng

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

Dầu dừa có thể nấu ăn?

Dầu dừa có thể nấu ăn?

Dinh dưỡng

(GLO)- Thời gian gần đây, dầu dừa xuất hiện ngày càng nhiều trong gian bếp của các gia đình, khiến không ít người băn khoăn rằng loại dầu này có nấu ăn được không và dùng thế nào cho an toàn?

Trà xanh là một trong những loại thức uống giúp giải độc gan.

Giải độc gan từ những thức uống tự nhiên

Dinh dưỡng

(GLO)- Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình thải độc và chuyển hóa của cơ thể. Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, việc lựa chọn một số thức uống tự nhiên, dễ tìm, dễ sử dụng hằng ngày có thể hỗ trợ gan giải độc, tăng cường chức năng và giúp cơ thể khỏe khoắn hơn.

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Dinh dưỡng

(GLO)- Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đến nay tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, kết hợp truyền thông thay đổi hành vi, cải thiện bữa ăn và chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước chanh muối được nhiều người xem là thức uống “vàng” cho sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu uống không đúng cách, sai thời điểm hay lạm dụng, loại nước này có thể gây hại cho dạ dày, răng miệng và làm rối loạn điện giải.

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Những ai nên cân nhắc khi uống nước dừa?

Dinh dưỡng

(GLO)- Nước dừa mát, giàu khoáng và được xem là “thức uống lành tính”. Thế nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng, nhất là với người bị bệnh huyết áp, thận yếu, rối loạn tiêu hóa... Thậm chí, nước dừa nếu uống không đúng cách còn có thể gây hại cho sức khỏe.

null