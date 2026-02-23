Những bộ phận nào của gà không nên ăn thường xuyên?

(GLO)- Thịt gà là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng nhưng không phải bộ phận nào cũng nên ăn thường xuyên. Một số bộ phận của gà có thể tích tụ mỡ, chất thải hoặc chứa nhiều cholesterol, nếu sử dụng nhiều dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phao câu và da gà

Phao câu và da gà chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng mức cholesterol. Vì thế, chúng ta cần hạn chế ăn.

Đặc biệt, phao câu là nơi chứa tuyến bã nhờn của gà và là khu vực tập trung của các túi bạch huyết. Các túi này chứa nhiều đại thực bào, có chức năng tiêu diệt vi khuẩn, virus nhưng đồng thời cũng là nơi trú ngụ của nhiều mầm bệnh và chất độc chưa kịp đào thải.

Việc ăn phao câu không chỉ nạp vào cơ thể lượng chất béo bão hòa cực cao mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Phao câu và cổ gà là những bộ phận không nên ăn nhiều để tránh gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Cổ

Cổ gà là bộ phận được khá nhiều người ưa chuộng. Nhưng ở dưới mô da của cổ gà lại là nơi tập trung nhiều huyết mạch, tuyến hạch, tuyến bạch huyết và tuyến giải độc.

Các hạch bạch huyết này hoạt động như một bộ lọc ngăn chặn vi khuẩn tấn công cơ thể gà, do đó chúng chứa rất nhiều độc tố, virus và vi khuẩn.

Khi chế biến, nếu không loại bỏ sạch các hạt nhỏ (hạch) nằm dưới lớp da cổ, người ăn rất dễ nạp vào cơ thể các chất gây hại. Chưa kể, lớp da cổ cũng là nơi tích tụ nhiều mỡ thừa nhất, dễ gây tăng cân và máu nhiễm mỡ.

Đầu

Nhiều người có sở thích ăn đầu gà, đặc biệt là phần óc và mắt. Tuy nhiên, đầu gà là nơi tập trung nhiều mạch máu.

Trong quá trình chăn nuôi, nếu gà ăn phải các loại thực phẩm chứa kim loại nặng hoặc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, các chất này thường có xu hướng tích tụ tại các mô não và đầu. Vì thế, ăn quá nhiều đầu gà có thể gây ảnh hưởng không tốt đến hệ thần kinh và sức khỏe.

Thịt gà là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng nhưng không phải bộ phận nào cũng nên ăn thường xuyên. Ảnh: Nhã Uyên

Phổi

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng phổi gà có thể chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh hô hấp và các kim loại nặng tích tụ từ môi trường sống. Đây cũng là bộ phận chứa nhiều phế nang.

Do cấu trúc dạng xốp, phổi gà rất khó làm sạch hoàn toàn. Ngay cả khi được nấu ở nhiệt độ cao, một số loại vi khuẩn ưa nhiệt và virus ẩn sâu trong các tiểu phế quản vẫn có thể tồn tại.

Chân

Chân gà chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Ảnh: N.U

Nếu không được nấu chín hoàn toàn, chân gà có thể gây nhiễm khuẩn như salmonella hoặc campylobacter, dẫn đến tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm.

Chân gà chứa nhiều chất béo bão hòa, nếu ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Ngoài ra, nếu không được làm sạch kỹ, khi ăn chân gà có thể có nguy cơ nhiễm giun sán.

Nội tạng

Nội tạng gà, đặc biệt là gan và mề, đóng vai trò là cơ quan chuyển hóa và lọc độc tố. Nếu gà bị bệnh hoặc sử dụng thuốc kháng sinh quá liều, dư lượng sẽ nằm lại tại gan. Mề gà là nơi tiêu hóa thức ăn, thường chứa rất nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng nếu không được làm sạch kỹ lưỡng.

Giun sán trong nội tạng gà còn có thể gây nhiễm trùng. Nội tạng gà cũng chứa hàm lượng cholesterol cực cao, không tốt cho người bị bệnh tim mạch hay gout.