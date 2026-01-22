Món ăn quen thuộc với người Việt có nhiều lợi ích sức khỏe

(GLO)- Măng tre, món ăn quen thuộc với người Việt, nếu tiêu thụ thường xuyên có thể đem đến những lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Theo đó, một nhóm nghiên cứu từ Mozambique, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc chỉ ra rằng măng tre là một món ăn tốt cho sức khỏe theo nhiều mặt. Các tác giả đã tổng hợp một loạt bằng chứng khoa học liên quan đến tác dụng của măng đối với sức khỏe.

Để tránh ngộ độc khi ăn măng cần được chế biến đúng cách, cách tốt nhất là phải luộc măng thật kỹ (ảnh minh họa)

Cụ thể, có 4 nghiên cứu trên người, 4 nghiên cứu trên tế bào người trong ống nghiệm và 8 nghiên cứu phân tích thành phần của măng trong phòng thí nghiệm. Hầu hết các bộ dữ liệu đều được ghi nhận ở châu Á, nơi măng là một trong những món ăn phổ biến và được ưa chuộng.

Kết quả cho thấy món ăn này đem lại rất nhiều lợi ích, bao gồm giúp cải thiện các chỉ số mỡ máu như giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu (LDL-C).

Theo nghiên cứu quốc tế, các bằng chứng dựa trên thực phẩm có thành phần măng cũng cho thấy đường huyết sau ăn được kiểm soát tốt, vì vậy phù hợp cho người tiểu đường.

Hàm lượng chất xơ cao giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, bao gồm việc tác dụng giống lợi khuẩn (prebiotic) làm cho hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, các chiết xuất từ lá và măng tre cũng giúp giảm căng thẳng oxy hóa và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Và đây là một món ăn giàu vitamin và khoáng chất, lại ít chất béo.

Tuy măng là một món ăn tốt cho sức khỏe vì sự đa dạng dinh dưỡng và hương vị hấp dẫn, song măng tươi chứa các glycoside cyanogenic có thể giải phóng xyanua (cyanide) cực độc. Qua nghiên cứu ở trẻ em cho thấy nguy cơ bướu cổ có thể tăng 31% nếu ăn quá thường xuyên.

Để tránh ngộ độc khi ăn măng cần được chế biến đúng cách, cách tốt nhất là phải luộc măng thật kỹ, khi luộc thay nước nhiều lần, ngâm măng đủ thời gian trước khi sử dụng.