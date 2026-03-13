Phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm phù hợp với những thay đổi về địa giới hành chính, chủ trương phát triển mới của Trung ương và yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh Gia Lai với quy mô hơn 21.576 km², dân số khoảng 3,58 triệu người, sau khi sắp xếp còn 135 đơn vị hành chính cấp xã (110 xã và 25 phường).

Tỉnh có ranh giới phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Đắk Lắk, phía Tây giáp Campuchia và phía Đông giáp Biển Đông.

Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch là xác định lại vị thế, vai trò của tỉnh Gia Lai trong vùng và cả nước. Ảnh: NGUYỄN DŨNG

UBND tỉnh cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết trong bối cảnh một số nội dung của Quy hoạch tỉnh Gia Lai và Bình Định trước đây đã bộc lộ những bất cập, không còn phù hợp với tình hình phát triển mới cũng như các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đang được điều chỉnh. Đồng thời, quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và mở rộng không gian phát triển đặt ra yêu cầu phải rà soát, cập nhật và điều chỉnh toàn diện quy hoạch nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Cảng cá Tam Quan được quy hoạch, nâng cấp thành trung tâm logistics thủy sản, cảng cá thông minh, và đầu mối giao thương quan trọng. Ảnh: PHAN TUẤN

Mục tiêu của việc điều chỉnh quy hoạch là xác định lại vị thế, vai trò của tỉnh Gia Lai trong vùng và cả nước; xây dựng tầm nhìn phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Trong đó, tỉnh định hướng phát triển mạnh các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ, du lịch; kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn, góp phần đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, đóng vai trò trung tâm kinh tế quan trọng của khu vực Tây Nguyên.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch sẽ tập trung vào nhiều vấn đề trọng tâm như: đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng các kịch bản phát triển; điều chỉnh tổ chức không gian kinh tế-xã hội; định hướng phát triển đô thị và nông thôn; phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; định hướng sử dụng đất; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm xây dựng tầm nhìn phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ảnh: PHAN TUẤN

Quy hoạch cũng sẽ chú trọng phát triển các hành lang kinh tế, đặc biệt là trục Quy Nhơn-An Khê-Pleiku, hành lang kinh tế Đông-Tây và trục Bắc-Nam dọc quốc lộ 1A; đồng thời thúc đẩy liên kết nội tỉnh và liên vùng, phát triển hài hòa giữa các khu vực đô thị, nông thôn và vùng khó khăn.

Theo kế hoạch, việc lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2027. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chất lượng và tiến độ đề ra.