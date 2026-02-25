Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Vì mùa xuân an lành cho cộng đồng

NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Với tinh thần chủ động, sẵn sàng, vì nhân dân phục vụ, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành Y tế tỉnh đã ứng trực, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đem đến một mùa xuân an lành cho cộng đồng.

Bác sĩ CKI Phan Thị Thùy Trang - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) thăm khám bệnh cho bệnh nhi ngày 16-2. Ảnh: Như Nguyện
Bác sĩ CKI Phan Thị Thùy Trang - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) thăm khám bệnh cho bệnh nhi ngày 16-2. Ảnh: Như Nguyện

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong dịp Tết, lực lượng y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh đã chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, nhất là sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, viêm phổi nặng do vi rút, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong dịp Tết, mùa lễ hội…

Ngoài ra, đơn vị tăng cường phối hợp triển khai công tác kiểm dịch y tế biên giới và chủ động triển khai hiệu quả hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh tại cửa khẩu, trong cộng đồng, tại các cơ sở y tế để xử lý kịp thời...

Bác sĩ CKI Nguyễn Tấn Dũng-Giám đốc TTYT Đức Cơ-cho biết: Ngoài sẵn sàng cho công tác thu dung, điều trị cho người dân trong dịp Tết, công tác phòng, chống dịch cũng được đơn vị chú trọng phối hợp, tăng cường triển khai chặt chẽ, nhất là trong kiểm dịch y tế biên giới.

Đơn vị chủ động phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ phát sinh, trong đó có dịch bệnh do vi rút Nipah mà Bộ Y tế cảnh báo, đồng thời, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thu dung, cách ly và điều trị nếu có dịch bệnh xảy ra.

Cùng với đó, ngành Y tế tăng cường tuyên truyền thông tin phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng phương án trong tình huống gia tăng các trường hợp nhập viện do mắc bệnh truyền nhiễm, đồng thời xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ Tết Bính Ngọ. Trong những ngày Tết vừa qua, toàn tỉnh không ghi nhận dịch bệnh phát sinh.

Các góc trang trí Tết tại các khoa, phòng BVĐK Trung tâm tỉnh giúp bệnh nhân và nhân viên y tế có không gian Tết ấm cúng, thân thiện. Ảnh: ĐVCC
Các góc trang trí Tết tại các khoa, phòng BVĐK Trung tâm tỉnh giúp bệnh nhân và nhân viên y tế có không gian Tết ấm cúng, thân thiện. Ảnh: ĐVCC

Tại BVĐK trung tâm tỉnh (phường Quy Nhơn), đã tổ chức các góc trang trí Tết tại các khoa, phòng trong đơn vị, giúp người bệnh và nhân viên y tế có cảm giác ấm cúng, thân thiện dù phải đón Tết tại bệnh viện. Bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc BVĐK trung tâm tỉnh, cho biết: Năm nay, số lượng bệnh nhân bị TNGT, các tai nạn khác giảm hẳn so với năm trước, không có các tai nạn hàng loạt, ngộ độc thực phẩm tập thể…

Tại Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku), các bác sĩ, nhân viên y tế thường trực, sẵn sàng phục vụ người bệnh trong mọi tình huống. Bác sĩ CKI Phan Thị Thùy Trang, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, chia sẻ: “Trải qua 26 năm trong nghề y, hầu như năm nào tôi cũng trực Tết, đón Tết tại bệnh viện. Các bác sĩ, nhân viên y tế luôn sẵn sàng làm việc xuyên suốt trong các Tết để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người bệnh”.

Theo Sở Y tế, trong những ngày cao điểm từ ngày 14 - 20.2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng), các cơ sở y tế trên toàn tỉnh đã tiếp nhận khám bệnh cho 9.114 ca; trong số này có 2.870 ca nhập viện, 21 ca tử vong/tiên lượng nặng xin về (trong đó, có 9 ca tử vong do TNGT).

Bác sĩ CKII Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế-nhấn mạnh: Nhìn chung, với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn kỹ thuật và các quy định liên quan trong tổ chức cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh, trong suốt kỳ nghỉ Tết, lực lượng y tế toàn tỉnh đã nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ.

Các đơn vị niêm yết danh sách cán bộ trực tại các khoa, phòng; duy trì hoạt động 24/24 giờ số điện thoại trực Đường dây nóng đã được kết nối với tổng đài trực Đường dây nóng Bộ Y tế, nên các cuộc gọi phản ánh của người dân luôn được tiếp nhận, giải quyết. Qua đó, góp phần bảo đảm công tác y tế an toàn, thông suốt và chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, phục vụ mọi người đón Tết vui tươi, an toàn.

