Trung tâm Y tế Ayun Pa cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

(GLO)- Tối 17-3, bác sĩ Phạm Chí Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện cứu sống sản phụ nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung.

Theo đó, chị R.H.N (29 tuổi, làng Đăk Chá, xã Ia Pa) nhập viện sáng sớm ngày 15-3 trong tình trạng sốc giảm thể tích do mất máu nặng, da niêm nhợt nhạt, mạch quay không bắt được, huyết áp tụt kẹp, bụng chướng...

Sản phụ với tiền sử thai 6 tuần và ra huyết trước đó nên nghĩ là mình sẩy thai. Tuy nhiên, qua khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cần thiết, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân xuất huyết nội nghi do vỡ thai ngoài tử cung, tình trạng bệnh nhân nguy kịch.

Ngay lập tức, đơn vị kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, phối hợp song song các khâu hồi sức, hội chẩn khẩn và chuyển mổ cấp cứu.

Trung tâm Y tế Ayun Pa kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện cứu sống sản phụ R.H.N vỡ thai ngoài tử cung. Ảnh: CTV

Khi mở ổ bụng, ê kíp đối mặt với tình trạng ngập máu ổ bụng (trên 1.500 ml), khối thai không nằm ở vị trí thông thường mà nằm trong dây chằng rộng - một vị trí hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm. Đây là thể huyết tụ thành nang với cấu trúc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt.

Trước tình thế đó, ê kíp đã kiểm soát chảy máu, xử trí tổn thương và truyền máu song song hồi sức. Sau 90 phút căng thẳng, ê kíp đã giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa, chỉ trong một tuần, đơn vị đã tiếp nhận 3 ca vỡ thai ngoài tử cung. Tất cả đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch: mất máu cấp, sốc nặng và cận kề cửa tử. Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, trường hợp thai ngoài tử cung thường diễn tiến âm thầm và có khả năng "vỡ" bất cứ lúc nào. Nếu chẩn đoán muộn sẽ đe dọa đến tính mạng người bệnh. Do đó, phụ nữ mang thai cần được thăm khám định kỳ nhằm chẩn đoán và xử trí kịp thời.