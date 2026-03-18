Trung tâm Y tế Ayun Pa cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Tối 17-3, bác sĩ Phạm Chí Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện cứu sống sản phụ nguy kịch do vỡ thai ngoài tử cung. 

Theo đó, chị R.H.N (29 tuổi, làng Đăk Chá, xã Ia Pa) nhập viện sáng sớm ngày 15-3 trong tình trạng sốc giảm thể tích do mất máu nặng, da niêm nhợt nhạt, mạch quay không bắt được, huyết áp tụt kẹp, bụng chướng...

Sản phụ với tiền sử thai 6 tuần và ra huyết trước đó nên nghĩ là mình sẩy thai. Tuy nhiên, qua khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định cần thiết, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân xuất huyết nội nghi do vỡ thai ngoài tử cung, tình trạng bệnh nhân nguy kịch.

Ngay lập tức, đơn vị kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện, phối hợp song song các khâu hồi sức, hội chẩn khẩn và chuyển mổ cấp cứu.

Trung tâm Y tế Ayun Pa kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện cứu sống sản phụ R.H.N vỡ thai ngoài tử cung. Ảnh: CTV

Khi mở ổ bụng, ê kíp đối mặt với tình trạng ngập máu ổ bụng (trên 1.500 ml), khối thai không nằm ở vị trí thông thường mà nằm trong dây chằng rộng - một vị trí hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm. Đây là thể huyết tụ thành nang với cấu trúc phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu ồ ạt.

Trước tình thế đó, ê kíp đã kiểm soát chảy máu, xử trí tổn thương và truyền máu song song hồi sức. Sau 90 phút căng thẳng, ê kíp đã giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa, chỉ trong một tuần, đơn vị đã tiếp nhận 3 ca vỡ thai ngoài tử cung. Tất cả đều nhập viện trong tình trạng nguy kịch: mất máu cấp, sốc nặng và cận kề cửa tử. Mỗi ca bệnh là một cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, trường hợp thai ngoài tử cung thường diễn tiến âm thầm và có khả năng "vỡ" bất cứ lúc nào. Nếu chẩn đoán muộn sẽ đe dọa đến tính mạng người bệnh. Do đó, phụ nữ mang thai cần được thăm khám định kỳ nhằm chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Tin liên quan

Người đàn ông ở phường Ayun Pa hôn mê vì sán não

(GLO)- Trung tâm Y tế Ayun Pa vừa tiếp nhận ông K.D (76 tuổi, buôn Banh, phường Ayun Pa) nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng gây tổn thương não - một bệnh lý nguy hiểm nhưng vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Cần sự chung tay của cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Cảnh báo tai nạn nguy hiểm với máy xay

(GLO)- Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ. V. H. (36 tuổi, trú tại thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) trong tình trạng tay trái bị thương do cuốn vào máy xay tiêu. 

Cà phê kỵ với những loại vitamin và khoáng chất nào?

(GLO)- Cà phê giúp tỉnh táo và tăng hiệu suất làm việc nhưng lại có thể làm giảm khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất nếu dùng không đúng thời điểm. Những tương tác kỵ nhau này dễ khiến cơ thể thiếu hụt vi chất cần thiết mà nhiều người không nhận ra.

Khám phá kho tàng dược tính quý cho sức khỏe từ hạt tiêu

(GLO)- Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, hạt tiêu còn được xem là “kho dược liệu” tự nhiên với nhiều công dụng quý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, tăng cường miễn dịch đến thúc đẩy hấp thu dưỡng chất, loại gia vị nhỏ bé này mang lại giá trị lớn nếu được sử dụng đúng cách.

Tin vui cho người mắc viêm gan B

(GLO)- Tập đoàn Dược phẩm và Sinh học đa quốc gia GlaxoSmithKline (GSK) vừa nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành thuốc bepirovirsen sodium lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Đây là liệu pháp mới được kỳ vọng giúp bệnh nhân viêm gan B có thể ngừng thuốc mà vẫn kiểm soát được virus.

