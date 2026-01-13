Gia Lai: Kỳ tích cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, nhiều lần ngưng tim

(GLO)- Ngày 13-1, chị Yĩ (trú tại làng Kon Sơ Lăl, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) đã dần phục hồi sức khỏe sau ca phẫu thuật do vỡ thai ngoài tử cung. Điều đáng nói, trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật, bệnh nhân nhiều lần ngưng tim, tình trạng nguy kịch.

Tỉnh lại sau cơn “thập tử nhất sinh” và được gia đình thuật lại những việc đã trải qua, chị Yĩ - hiện đang nằm điều trị tại Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) - hết sức xúc động. Chị kể: “Gia đình cho biết tôi đã ít nhất hai lần chết đi sống lại, đây là một kỳ tích, nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ đã giúp tôi tái sinh lần nữa. Tôi vô cùng biết ơn”.

Hiện bệnh nhân Yĩ đã ổn định sức khỏe đang tiếp tục theo dõi và điều trị tại Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo chị Yĩ, chị đã có 2 con, trong đó, cháu đầu 11 tuổi và cháu thứ 2 được 3 tuổi. Tháng 12-2025, chị vẫn có kinh nguyệt nhưng kéo dài hơn 10 ngày mới hết nên không nghĩ mình có thai. Đến sáng 9-1, chị đột ngột bị đau bụng dữ dội nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Trên đường đi, chị ngất xỉu và được đưa vào Bệnh viện Quân y 15 cấp cứu.

Tại đây, qua thăm khám, thực hiện siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ phát hiện chị Yĩ có thai ngoài tử cung và thai đã bị vỡ gây xuất huyết nội khiến sản phụ lâm vào tình trạng nguy kịch.

Trước tình trạng sản phụ nguy kịch, đe dọa tử vong, Bệnh viện Quân y 15 đã nhờ Bệnh viện đa khoa Gia Lai hỗ trợ chuyên môn. Nhận tin báo, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Gia Lai đã nhanh chóng cử ê kíp gồm các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm về sản khoa, gây mê - hồi sức, hồi sức tích cực phối hợp hỗ trợ cấp cứu cho người bệnh. Trong đó, bác sĩ CKII Lê Đức Thọ - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Gia Lai là phẫu thuật viên chính.

“Khi chúng tôi có mặt, tình trạng bệnh nhân đã rất nguy kịch do mất máu khối lượng lớn (khoảng 2 lít máu), suy đa cơ quan, rối loạn đông máu và trong quá trình cấp cứu bệnh nhân hôn mê, nhiều lần ngưng tim… Ê kíp bác sĩ nhanh chóng hồi sức tích cực bằng nhấn tim ngoài lồng ngực, tiêm thuốc vận mạch, đặt nội khí quản, lập đường truyền tĩnh mạch và chuyển lên phòng mổ.

Tiếp đó, các bác sĩ phẫu thuật tiến hành cầm máu, lấy thai ngoài tử cung, đồng thời truyền máu và hồi sức tích cực để duy trì huyết động ổn định cho người bệnh. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân bị thêm 1 lần ngưng tim… Rất may, nhờ có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của các y, bác sĩ của 2 bệnh viện đã phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh” - bác sĩ Thọ thông tin.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân Yĩ. Ảnh: Như Nguyện

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện đa khoa Gia Lai) để theo dõi, điều trị. Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh được truyền 4 đơn vị máu, sau phẫu thuật tiếp tục được truyền thêm 3 đơn vị máu. Qua điều trị, bệnh nhân dần hồi phục sức khỏe và được chuyển lên Khoa Sản. Đến ngày 13-1, bệnh nhân đã có sự hồi phục ngoạn mục, sức khỏe ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Lê Đức Thọ, thai ngoài tử cung là tình trạng trứng sau khi thụ tinh phát triển ở vòi trứng, buồng trứng,... chứ không làm tổ trong tử cung như bình thường. Nếu không được phát hiện và điều trị ngay, thai ngoài tử cung có thể vỡ khiến thai phụ tử vong do mất máu nặng và sốc phản vệ.

Bình thường, khoảng tuần thứ 4 - 6 sau khi thụ thai thành công, các dấu hiệu thai ngoài tử cung bắt đầu xuất hiện, thường gặp nhất là: Chậm kinh và thử que lên hai vạch hoặc xét nghiệm máu có kết luận có thai. Bụng dưới có biểu hiện đau âm ỉ hoặc dữ dội, chủ yếu đau ở một bên bụng; ra máu âm đạo bất thường màu nâu sẫm hoặc nâu đen, khác với máu kinh, chóng mặt, tụt huyết áp…

“Tuy nhiên, những dấu hiệu trên dễ gây nhầm lẫn với thai kỳ bình thường hoặc các bệnh lý sản phụ khoa khác nên nhiều người không chú ý. Chỉ đến khi có dấu hiệu như đau bụng vùng chậu, trễ kinh, chảy máu âm đạo bất thường hoặc cảm giác choáng váng, mệt lả, thì họ mới đến bệnh viện thăm khám. Do vậy, phụ nữ cần theo dõi sức khỏe định kỳ và đi khám ngay khi các dấu hiệu mang thai để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Việc chủ quan có thể dẫn đến vỡ khối thai ngoài tử cung, gây xuất huyết nội và nếu không được cấp cứu kịp thời có thể khiến sản phụ tử vong” - bác sĩ Thọ khuyến cáo.