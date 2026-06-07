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Gia Lai luân phiên bác sĩ về hỗ trợ các trạm y tế cấp xã

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THẢO KHUY
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(GLO)- Trước thực trạng nhiều trạm y tế còn thiếu bác sĩ hoặc nhân lực bác sĩ mỏng trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo thông tin từ kế hoạch, toàn tỉnh hiện có 135 trạm y tế xã, phường với 369 điểm trạm. Hiện có 293 bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế, thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, y tế dự phòng và triển khai các chương trình y tế trên địa bàn.

Tuy nhiên, nhân lực bác sĩ phân bố chưa đồng đều giữa các địa phương. Hiện vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ gồm: Thống Nhất, Hội Phú, Ia Grai và Chơ Long; đồng thời có 76 điểm trạm chưa được bố trí bác sĩ.

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Việc luân phiên bác sĩ về hỗ trợ có thời hạn là giải pháp cần thiết nhằm kịp thời tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở. Ảnh: Thảo Khuy

Qua rà soát, có 74/135 trạm y tế đề xuất nhu cầu tăng cường bác sĩ. Tại các đơn vị này, số lượng bác sĩ bình quân chỉ khoảng 1,97 người/trạm. Trong khi đó, các trạm y tế phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ như khám chữa bệnh, y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và quản lý sức khỏe người dân.

Theo UBND tỉnh, một số trạm y tế còn quản lý nhiều điểm trạm, địa bàn rộng, dân cư phân tán hoặc có khối lượng công việc chuyên môn lớn, gây áp lực đáng kể trong việc duy trì bác sĩ thường xuyên tại cơ sở. Vì vậy, việc luân phiên bác sĩ về hỗ trợ có thời hạn được xem là giải pháp cần thiết nhằm kịp thời tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở.

Năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế và cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ 30 xã, phường có nhu cầu ưu tiên. Giai đoạn 2027-2030, căn cứ tình hình thực tế và công tác tuyển dụng bác sĩ, Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh quyết định số lượng, địa bàn và đơn vị cử bác sĩ luân phiên.

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Bác sĩ được luân phiên về hỗ trợ trạm y tế cấp xã với thời gian tối thiểu 6 tháng, tối đa 12 tháng. Ảnh: Thảo Khuy

Việc luân phiên được thực hiện theo nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, như bố trí bác sĩ làm việc thường xuyên tại trạm y tế hoặc hỗ trợ theo lịch chuyên môn, theo từng đợt công tác. Thời gian luân phiên tối thiểu 6 tháng, tối đa 12 tháng; trường hợp thực hiện theo nhiều đợt phải bảo đảm tối thiểu 3 ngày/tuần hoặc 1 tuần/tháng và được cộng dồn để tính thời gian hoàn thành chế độ luân phiên.

Các bác sĩ được tăng cường sẽ tham gia khám chữa bệnh ban đầu; quản lý bệnh không lây nhiễm; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em; đồng thời hỗ trợ công tác y tế dự phòng, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe. Bên cạnh đó, đội ngũ này còn có nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, chuyển giao kỹ năng thực hành cho nhân viên y tế tuyến xã và hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử.

Kế hoạch ưu tiên bố trí bác sĩ cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các địa phương có nhiều điểm trạm phân tán hoặc chưa có cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên đóng trên địa bàn.

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