Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Từ nhu cầu thực tế đến mục tiêu lâu dài

Theo ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 135 trạm y tế xã, phường với 369 điểm trạm và 293 bác sĩ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực chưa phân bổ đồng đều, vẫn còn 4 trạm y tế phường, xã (Thống Nhất, Hội Phú, Ia Grai, Chơ Long) và 76 điểm trạm chưa có bác sĩ.

Đáng chú ý, có tới 74/135 trạm y tế đề xuất được tăng cường bác sĩ, chiếm gần 55% tổng số trạm trên toàn tỉnh.

Nhu cầu hỗ trợ nhân lực y tế tại cơ sở hiện rất lớn, nhất là tại các địa bàn rộng, nhiều điểm trạm, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính vì vậy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 5-6-2026 về việc luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2026. Việc triển khai kế hoạch không chỉ bổ sung bác sĩ cho những nơi còn thiếu mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở.

Đến nay, Sở Y tế đã cử luân phiên 36 bác sĩ về hỗ trợ 30 trạm y tế xã, phường có nhu cầu ưu tiên. Việc bố trí được thực hiện linh hoạt theo nhiều hình thức như làm việc liên tục 6 tháng, tối thiểu 3 ngày mỗi tuần hoặc 1 tuần mỗi tháng tùy điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Ia Ko khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. Ảnh: N.N

Ông Hùng cho biết, các bác sĩ được tăng cường sẽ thực hiện khám chữa bệnh ban đầu; quản lý bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em; tham gia phòng - chống dịch bệnh, tiêm chủng, truyền thông giáo dục sức khỏe.

Đồng thời, các bác sĩ sẽ hướng dẫn, kèm cặp nhân viên y tế địa phương về chuyên môn, quy trình khám chữa bệnh và quản lý hồ sơ sức khỏe. Qua đó, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu sớm hơn, ngay tại nơi cư trú; các bệnh thông thường được phát hiện, quản lý, điều trị từ tuyến cơ sở, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và củng cố vai trò của trạm y tế trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Hiệu quả bước đầu

Tại Trạm Y tế phường Hội Phú, một trong những đơn vị trước đây chưa có bác sĩ, thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Ông Hồ Thái Sơn - Phó Trưởng Trạm Y tế phường Hội Phú - cho biết, trạm hiện quản lý 1 trạm chính và 2 điểm trạm.

Từ tháng 7-2026, đơn vị được Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) tăng cường 2 bác sĩ làm việc có thời hạn và tổ chức khám bệnh cho người dân các ngày trong tuần.

“Việc có bác sĩ thường xuyên giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương mà không phải lên bệnh viện tuyến trên” - ông Sơn cho biết.

Nhiều người dân địa phương đã bày tỏ sự phấn khởi khi Trạm Y tế phường Hội Phú có bác sĩ về tăng cường. Ông Lương Hoa Mai (76 tuổi, tổ 2, phường Hội Phú) chia sẻ: “Tôi bị bệnh khớp, huyết áp nhưng ngại đến bệnh viện vì đông người, chờ đợi lâu. Nay có bác sĩ ở trạm y tế, việc đi khám thuận tiện hơn rất nhiều”.

Bác sĩ Đặng Hoàng Bảo Khương (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) - người được phân công làm việc tại Trạm Y tế phường Hội Phú trong thời gian 6 tháng - cho hay: Sự có mặt của bác sĩ không chỉ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe gần nhà mà còn đặc biệt quan trọng trong các tình huống cấp cứu. Việc sơ cứu kịp thời và đúng cách ngay từ tuyến đầu có thể giảm thiểu nhiều biến chứng trước khi bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên.

Bác sĩ Đặng Hoàng Bảo Khương (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) được tăng cường về công tác tại Trạm Y tế phường Hội Phú. Ảnh: N.N

Tại xã Ia Ko, chương trình luân phiên bác sĩ cũng đang phát huy hiệu quả. Trạm Y tế xã vừa tiếp nhận thêm 1 bác sĩ từ Trung tâm Y tế Chư Sê (xã Chư Sê) về hỗ trợ định kỳ 1 tuần mỗi tháng.

Bà Lê Thị Thanh Mai - Giám đốc Trạm Y tế xã Ia Ko - thông tin: Với sự tăng cường này, đơn vị hiện có 3 bác sĩ, bảo đảm cả trạm chính và 2 điểm trạm đều có bác sĩ phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, dù mới triển khai trong thời gian ngắn, chương trình luân phiên bác sĩ đã bước đầu góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực tại nhiều địa bàn khó khăn. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục điều phối, điều chỉnh nhân lực phù hợp, tháo gỡ khó khăn để chương trình phát huy hiệu quả bền vững.