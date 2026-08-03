Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng áp dụng bệnh án điện tử từ 1-9-2026

(GLO)- Sáng 3-8, tại phường Pleiku, Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai) công bố áp dụng bệnh án điện tử. Theo đó, từ 1-9-2026, đơn vị bỏ hoàn toàn bệnh án giấy, chính thức triển khai áp dụng bệnh án điện tử (EMR) theo đúng lộ trình của Bộ Y tế.

Quang cảnh lễ công bố áp dụng bệnh án điện tử tại Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng. Ảnh: Như Nguyện

Tại lễ công bố, bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng - thông tin: Sau khi công bố, đơn vị tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để từ ngày 1-9-2026, chính thức triển khai áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử trong công tác khám, chữa bệnh, quản lý và lưu trữ hồ sơ.

Theo đó, các quy trình khám - chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dược, thanh toán và lưu trữ hồ sơ bệnh án đều phải thực hiện trên hệ thống phần mềm bệnh án điện tử và các quy định hiện hành.

Lãnh đạo Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng bấm nút khởi động bệnh án điện tử. Ảnh: Như Nguyện

Để triển khai bệnh án điện tử, Phòng khám Đa khoa SYSMED Phù Đổng đã đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Theo kết quả đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, đơn vị đạt mức 7 về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; đạt mức 6 về hệ thống thông tin bệnh viện (HIS); hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS), hệ thống RIS-PACS, bệnh án điện tử (EMR), bảo mật an toàn thông tin đều đạt mức nâng cao và đơn vị cũng đã hoàn thành chữ ký số.