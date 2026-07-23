Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Trước đó vào đầu tháng 7-2026, bệnh nhân L.T.T.T. (SN 1970, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đến khám tại Phòng khám Thận niệu - Nam khoa (Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai) vì tình trạng tiểu buốt, tiểu nhiều lần. Bệnh nhân liên tục nhiễm khuẩn niệu tái diễn nhiều lần trong suốt 29 năm, mỗi lần tiểu đau, tiểu buốt tự mua thuốc điều trị bớt nhưng rồi tái phát lại.

Bệnh nhân được nội soi bàng quang, các bác sĩ đã bất ngờ phát hiện một dị vật hình chữ T nằm trong lòng bàng quang, xung quanh đã hình thành sỏi bám dày đặc, một đầu xuyên niêm mạc bàng quang, kiểm tra âm đạo và tử cung không thấy đầu còn lại của vòng tránh thai.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết cách đây 29 năm từng đặt vòng tránh thai. Sau một thời gian, không còn thấy vòng nên đã đến một bệnh viện tuyến trên kiểm tra. Tuy nhiên, thời điểm đó không xác định được vị trí của vòng tránh thai nên bệnh nhân nghĩ rằng vòng đã tự rơi ra ngoài và không tiếp tục theo dõi. Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp rất hiếm gặp.

Ngày 17-7, ê kíp phẫu thuật do bác sĩ CKII Nguyễn Đức Hùng - bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiết niệu của Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn chuyên môn của PGS, tiến sĩ, bác sĩ Trần Lê Linh Phương - chuyên gia từ bệnh viện tuyến trên đã tiến hành phẫu thuật nội soi tán sỏi trong lòng bàng quang đồng thời phẫu thuật nội soi ngả bụng để lấy trọn dị vật là vòng tránh thai. Sau đó, ê kíp khâu phục hồi thành bàng quang nhằm tái lập giải phẫu và chức năng của hệ tiết niệu.

Vòng tránh thai được lấy ra sau 29 năm nằm trong bàng quang. Ảnh: ĐVCC

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi trong 2 giờ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi tích cực, tình trạng sức khỏe ổn định, chức năng tiết niệu cải thiện tốt và đang tiếp tục được chăm sóc, phục hồi theo phác đồ.