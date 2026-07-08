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Gia Lai: Thực hiện thành công phẫu thuật Frey điều trị viêm tụy mạn do sỏi ống tụy

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 8-7, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) cho biết, đội ngũ bác sĩ cơ hữu của bệnh viện trực tiếp thực hiện thành công phẫu thuật Frey điều trị viêm tụy mạn do sỏi ống tụy cho bệnh nhân. 

Đây là lần đầu tiên triển khai đã góp phần khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại Gia Lai.

Theo đó, ngày 4-7, bệnh nhân L.N.H. (SN 1977, phường Pleiku) đến khám tại Phòng khám Tiêu hóa, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng đau bụng kéo dài, tái phát nhiều lần, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sỏi ống tụy chính gây giãn ống tụy trên nền viêm tụy mạn.

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Đội ngũ bác sĩ cơ hữu Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai thực hiện phẫu thuật Frey điều trị viêm tụy mạn do sỏi ống tụy cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Viêm tụy mạn do sỏi là bệnh lý phức tạp. Khi sỏi mắc kẹt trong ống tụy sẽ làm cản trở dòng lưu thông của dịch tụy, gây tăng áp lực trong ống tụy, khiến người bệnh đau kéo dài, đồng thời làm tổn thương nhu mô tụy, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và nội tiết. Nếu không được điều trị triệt để, bệnh có thể dẫn đến suy tụy, đái tháo đường hoặc tái phát nhiều đợt viêm tụy cấp.

Sau khi hội chẩn, ngày 5-7, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật Frey-một trong những kỹ thuật khó và chuyên sâu trong điều trị viêm tụy mạn có sỏi ống tụy. Mục tiêu của phẫu thuật là giải áp ống tụy, lấy sạch sỏi, xử lý tổn thương vùng đầu tụy, từ đó giảm đau lâu dài và bảo tồn tối đa chức năng tuyến tụy.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận viên sỏi kích thước lớn mắc chặt tại vị trí cổ chai của ống tụy, khiến việc lấy sỏi gặp nhiều khó khăn. Để tránh làm tổn thương nhu mô tụy, các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật tán sỏi ngay trong lúc mổ, chia nhỏ viên sỏi thành nhiều mảnh trước khi cẩn thận gắp toàn bộ sỏi ra khỏi ống tụy. Sau đó, ê-kíp tiếp tục kiểm tra kỹ toàn bộ hệ thống ống tụy nhằm đảm bảo lấy sạch sỏi, hạn chế tối đa nguy cơ sót sỏi và tái phát bệnh trong tương lai.

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Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật tán sỏi ngay trong lúc mổ, chia nhỏ viên sỏi thành nhiều mảnh trước khi cẩn thận gắp toàn bộ sỏi ra khỏi ống tụy. Ảnh: Như Nguyện

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, tình trạng đau bụng cải thiện rõ rệt và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau mổ.

Việc triển khai thành công kỹ thuật Frey ngay tại tỉnh không chỉ mở ra thêm cơ hội điều trị cho người bệnh viêm tụy mạn do sỏi mà còn góp phần giảm gánh nặng chuyển tuyến, giúp người dân Gia Lai và khu vực lân cận được tiếp cận các kỹ thuật hiện đại ngay tại địa phương.

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