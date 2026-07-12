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Ký kết hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 12-7, tại phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai), đoàn công tác của Bệnh viện Đà Nẵng đã đến tham quan, làm việc và ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Lê Đức Nhân-Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng và ông Phạm Văn Học-Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn.

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Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn gồm chuyển giao kỹ thuật, đào tạo thực hành, công tác chuyển tuyến, hội chẩn ca bệnh với mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng, kỹ thuật mới, chuyên sâu trong công tác khám bệnh, chữa bệnh giúp người bệnh tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng và hiệu quả điều trị tốt ngay tại địa phương.

Về nội dung hợp tác, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp nhận học viên của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo theo khóa/lớp hoặc đến tham gia giảng dạy, đào tạo tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai; phối hợp tổ chức hội thảo.

Ngoài ra, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ hỗ trợ chuyên môn trong cấp cứu khẩn cấp và tiếp nhận ca chuyển tuyến từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chuyển đến để điều trị và ngược lại khi ca bệnh qua cơn giai đoạn nặng.

Đơn vị cũng sẽ tham gia hội chẩn online với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai với ca bệnh nặng hoặc ca bệnh thuộc chuyên khoa sâu; hỗ trợ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai về chuyên môn, tham gia đào tạo trước khi tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhấn mạnh: Sự đồng hành, sẻ chia và hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Đà Nẵng sẽ giúp Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai có cơ hội học tập, tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu góp phần không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giúp người dân tại tỉnh được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.

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Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế TP. Đà Nẵng được Bộ Y tế giao nhiệm vụ khám chữa bệnh, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, công tác tuyến và chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế.

Với quy mô 2.000 giường bệnh, Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh viện tuyến cuối của TP. Đà Nẵng, chịu trách nhiệm thu dung điều trị bệnh nhân của TP. Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Bệnh viện Đà Nẵng được đầu tư xây dựng và phát triển dịch vụ kỹ thuật cao chuyên sâu theo hướng đa trung tâm như: Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị khu vực miền Trung, Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm Ghép tạng và Cấy ghép tế bào gốc, Trung tâm phẫu thuật thần kinh và bỏng tạo hình và một số hạng mục công trình nâng cấp, cải tạo khác.

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