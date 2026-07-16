Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Các xã còn tình trạng sinh con tại nhà chủ yếu tập trung tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai như: Ia Khươl, Đak Rong, Krong, Đak Sơmei… Các trường hợp sinh con tại nhà làm gia tăng nguy cơ tai biến sản khoa, băng huyết sau sinh, nhiễm khuẩn, suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, thậm chí đe dọa tính mạng của cả mẹ và trẻ nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ngành Y tế tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đội ngũ nhân viên y tế cơ sở tăng cường truyền thông nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà. Ảnh: Như Nguyện

Do đó, mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế nhằm bảo đảm mọi phụ nữ mang thai đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn và có chất lượng.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4% nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà, sinh tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tập trung khu vực phía Tây tỉnh).

Nhằm thực hiện mục tiêu đề ra, thời gian tới, ngành Y tế tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đội ngũ nhân viên y tế tăng cường truyền thông, tư vấn, vận động thay đổi hành vi, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay từ tuyến cơ sở.