Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Các xã còn tình trạng sinh con tại nhà chủ yếu tập trung tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai như: Ia Khươl, Đak Rong, Krong, Đak Sơmei… Các trường hợp sinh con tại nhà làm gia tăng nguy cơ tai biến sản khoa, băng huyết sau sinh, nhiễm khuẩn, suy hô hấp ở trẻ sơ sinh, thậm chí đe dọa tính mạng của cả mẹ và trẻ nếu không được cấp cứu kịp thời.

z7659751063268-66b244aa71662483fae14363ae940703.jpg
Ngành Y tế tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đội ngũ nhân viên y tế cơ sở tăng cường truyền thông nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà. Ảnh: Như Nguyện

Do đó, mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế nhằm bảo đảm mọi phụ nữ mang thai đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản an toàn và có chất lượng.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4% nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà, sinh tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tập trung khu vực phía Tây tỉnh).

Nhằm thực hiện mục tiêu đề ra, thời gian tới, ngành Y tế tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đội ngũ nhân viên y tế tăng cường truyền thông, tư vấn, vận động thay đổi hành vi, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay từ tuyến cơ sở.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Tin tức

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Sức khỏe

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Tin tức

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Tin tức

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Đi bộ nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn?

Tin tức

Nhiều người khi được chẩn đoán thoái hóa khớp gối thường lo lắng 'liệu có nên tiếp tục đi bộ, đi nhiều có làm khớp gối mòn nhanh hơn không?'. Với nỗi lo trên nhiều người hạn chế đi bộ, chọn ngồi và nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.

Gia Lai ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Gia Lai ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua

Sức khỏe

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tuần qua (từ ngày 24-6 đến 30-6), toàn tỉnh ghi nhận 300 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), không có trường hợp tử vong; số ca mắc tăng 101 ca so với tuần trước đó. Đây cũng là tuần ghi nhận ca mắc SXH cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

null