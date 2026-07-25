Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Tiếp nhận hơn 350 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Gia Lai - Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 25-7, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Gia Lai - Pleiku. Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” quốc gia lần thứ XIV - 2026.

ngay-hoi-hien-mau-tinh-nguyen-giot-hong-gia-lai-pleiku-thu-hut-dong-dao-tinh-nguyen-vien-tham-gia-hien-mau-9547.jpg
Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Gia Lai - Pleiku thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia. Ảnh: H.H

Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Gia Lai - Pleiku thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 357 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu đề ra.

ong-ha-van-cat-chu-tich-hoi-chu-thap-do-tinh-gia-lai-tang-qua-dong-vien-nguoi-tham-gia-hien-mau-tin.jpg
Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (bìa trái) tặng quà động viên người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.H

Nhân dịp này, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao quà cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Ông Cát ghi nhận, biểu dương tinh thần nhân ái, sẻ chia của những người hiến máu tình nguyện; đồng thời mong muốn mỗi người tiếp tục lan tỏa thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Dinh dưỡng

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Sức khỏe

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Tin tức

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Tin tức

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Tin tức

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Sức khỏe

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Sức khỏe

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null