Tiếp nhận hơn 350 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Gia Lai - Pleiku

(GLO)- Sáng 25-7, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Gia Lai - Pleiku. Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” quốc gia lần thứ XIV - 2026.

Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Gia Lai - Pleiku thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia. Ảnh: H.H

Ngày hội hiến máu tình nguyện Giọt hồng Gia Lai - Pleiku thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 357 đơn vị máu an toàn, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (bìa trái) tặng quà động viên người tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: H.H

Nhân dịp này, ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên và trao quà cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Ông Cát ghi nhận, biểu dương tinh thần nhân ái, sẻ chia của những người hiến máu tình nguyện; đồng thời mong muốn mỗi người tiếp tục lan tỏa thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.