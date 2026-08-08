Gia Lai tổ chức hội thảo về Quản lý hội chứng mạch vành mạn - suy tim

Hội thảo có sự tham dự của gần 100 đại biểu là bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Hội thảo dưới sự chủ trì của Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam; bác sĩ CKII Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc Y khoa Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam trình bày chuyên đề: Quản lý toàn diện hội chứng mạch vành mạn - suy tim. Ảnh: Như Nguyện

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam trình bày chuyên đề: Quản lý toàn diện hội chứng mạch vành mạn - suy tim. Thạc sĩ, bác sĩ Trương Hoài Lam – Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai báo cáo chuyên đề: Những vấn đề còn bàn luận thông qua ca lâm sàng.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và các chuyên gia giải đáp các vấn đề chuyên môn liên quan.

Theo Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, thống kê cho thấy số ca mắc bệnh lý tim mạch đã tăng gấp đôi trong 30 năm qua và căn bệnh này vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Mỗi năm, gần 19 triệu người chết vì bệnh tim mạch, chiếm hơn 30% tổng số ca tử vong toàn cầu.

Tại Việt Nam, một quốc gia thu nhập trung bình thấp, gánh nặng bệnh tim mạch cũng đang có sự gia tăng nhanh chóng. Trong đó, các bệnh lý do xơ vữa động mạch chiếm 65% tổng số ca bệnh và bệnh mạch vành và đột quỵ là hai nguyên nhân gây tử vong hàng đầu với khoảng 200.000 ca mỗi năm, tương đương 1/3 tổng số ca tử vong toàn quốc.

Hội thảo có sự tham dự của gần 100 đại biểu là bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại hội thảo, bác sĩ CKII Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc Y khoa Thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, bệnh lý tim mạch là một trong những bệnh không lây nhiễm ghi nhận số người mắc ngày càng gia tăng và là gánh nặng của hệ thống Y tế. Trong đó, hội chứng mạch vành mạn - Suy tim là một trong những bệnh lý tim mạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hội thảo nhằm cập nhật các kiến thức, khuyến cáo mới và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều trị bệnh lý tim góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.